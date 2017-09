„Rugpjūčio 31 dieną, du Vokietijos piliečiai suimti Turkijoje dėl politinių priežasčių“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Maria Adebahr, pridurdama, kad ministerija stengiasi jiems suteikti konsulinę pagalbą. Apie sulaikymus pirmiausia informuotas vakariniame Izmyro mieste esantis konsulatas, be to informaciją vėliau patvirtino ne Turkijos vyriausybė, o Antalijos oro uosto policija, sakė M.Adebahr. Suteikti išsamesnės informacijos apie bylą ji atsisakė, tik pridūrė, kad Vokietijos tarnyboms kol kas neleista aplankyti suimtųjų. „Mūsų reikalavimai Turkijai labai aiškūs, – sakė kanclerės Angelos Merkel atstovas Steffenas Seibertas. – Tikimės, kad Turkija paleis nepagrįstai suimtus Vokietijos piliečius“. Susiję straipsniai: Turkijos prezidentas kaltina Vokietiją teroristų rėmimu Prieš Turkijos ir ES susitikimą R. T. Erdoganas griežtina savo retoriką Iš 55 šiuo metu Turkijoje areštuotų vokiečių, 12 laikoma dėl politinių priežasčių, keturi jų turi dvigubą Vokietijos ir Turkijos pilietybę, sakė užsienio reikalų ministerija. Santykiai tarp dviejų NATO narių atšalo, kai Berlynas smarkiai sukritikavo Ankarą dėl griežtų priemonių, kurių pastaroji ėmėsi po pernai metų nepavykusio perversmo. Tarp suimtųjų yra dienraščio „Die Welt“ korespondentas Stambule Denizas Yucelas, Turkijos ir Vokietijos pilietis, kuris laikomas jau 200 dienų prieš jo teismą dėl kaltinimų terorizmu. Vokietijos žurnalistas Mesale Tolu dėl panašių kaltinimų suimtas gegužės mėnesį, žmogaus teisių aktyvistas Peteris Steudtneris suimtas per reidą liepos mėnesį. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kaltina Vokietiją teikiant prieglobstį sąmokslininkams, kurdų kovotojams ir teroristams, ir ragina juos išduoti Turkijai. R. T. Erdoganas šį mėnesį padidino įtampą, paragindamas turkų kilmės rinkėjus per ateinančius rugsėjo 24 dienos rinkimus Vokietijoje balsuoti prieš A. Merkel konservatorių partiją ir jų koalicijos partnerius socialdemokratus. Auganti įtampa suskaldė turkų bendruomenę Europos pajėgiausioje ekonomikoje, kurioje gyvena didžiausia turkų išeivių bendruomenė, susiformavusi kai Vokietija septintąjį ir aštuntąjį dešimtmetį vykdė „gastarbaiterių“ (į svečius atvykstančių darbininkų) programą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.