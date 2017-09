„Jis išdidžiai paaukos 1 mln. nuosavų pinigų, kad padėtų Teksaso ir Luizianos žmonėms“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders. Baltieji rūmai nenurodė, ar tuos pinigus paaukos pats D.Trumpas, ar jo fondas.

Per 2016-ųjų rinkimų kampaniją respublikonas ne kartą sulaukė kritikos, nes žadėjo aukoti labdarai, tačiau to nedarė. S.Sanders sakė, kad prezidentas norėtų sulaukti pasiūlymų iš Baltųjų rūmų žurnalistų, kam paskirti tuos pinigus. Susiję straipsniai: Audra „Harvey“ vėl smogė JAV JAV prezidentas D. Trumpas antradienį vyks į audros nuniokotą Teksasą Ji taip pat pranešė apie D.Trumpo planus šeštadienį apsilankyti „Hjustono apylinkėse“ bei Leik Čarlse Luizianoje. Antradienį lankydamasis Teksase D.Trumpas atsisakė planų pamatyti potvynio zoną dėl sudėtingos logistikos bei saugumo priežasčių. Jungtinių Valstijų pietryčių pakrantę prieš savaitę užgriuvęs uraganas „Harvey“, vėliau susilpnėjęs iki atogrąžų audros, nusinešė jau mažiausiai 39 žmonių gyvybes, pranešė pareigūnai. Teksaso valstijos Hariso apygardos teismo medicinos instituto atstovė Tricia Bentley ketvirtadienio vakarą sakė, kad audros aukų skaičius padaugėjo septyniais žmonėmis. Hariso apygardoje, kuriai priklauso Hjustono miestas, iki šiol suskaičiuotos 25 aukos. Anksčiau ketvirtadienį T.Bentley sakė, kad vietos lavoninėje greitai nebeliks vietos, nes į ją vežamos ketvirtame pagal dydį JAV mieste randamos audros aukos ir kiti mirusieji. Atstovė pridūrė, kad padėtis ketvirtadienį truputį pagerėjo, nes kai kurie laidojimo namai paėmė dalį palaikų. Pareigūnai prognozavo, kad audros ir jos atneštų smarkių liūčių didelę dalį Hjustono ir Hariso apygardos užlieję potvyniai turėtų visiškai nuslūgti penktadienio vakarą arba anksti šeštadienį. Hariso apygardos potvynių kontrolės rajono meteorologas Jeffas Lindneris, kad sakė, kad siaučiant „Harvey“ apygardoje buvo užlieta apie 136 tūkst. statinių – apie 10 proc. iš įtrauktų į apygardos registrą. Pasak jo, šis skaičius tikriausiai yra mažesnis negu tikrasis. Pasak J.Lindnerio, 70 proc. apygardos sausumos teritorijos - apie 3,37 tūkst. kv. km - buvo užlieję mažiausiai 46 cm gylio potvyniai. Pareigūnas sakė, kad prireiks 3–4 mėnesių, kol iš vietos užtvankų nutekės visas vanduo, susikaupęs dėl jų baseine iškritusių 89-102 cm lietaus.

