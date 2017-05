Policija teigia, kad 20-metis mirtininko brolis taip pat siejamas su „Islamo valstybe“ ir kaltinamas ketinimais surengti išpuolį Libijoje.

Mirtininko brolis buvo suimtas tuo metu, kai atsiėmė brolio siųstus pinigus. Saugumo struktūros tvirtina, kad suimtasis galėjo turėti informacijos apie planuojamą išpuolį Mančesteryje.

Taip pat pranešama, kad mirtininkas su šeima kurį laiką gyveno Libijoje. Šaltiniai teigia, kad tėvas su sūnumis į Libiją išvyko dėl problemų Didžiojoje Britanijoje. Broliai, neva, norėję atkeršyti gaujai, kuri nužudė artimą draugą. Tai ir tapo persikėlimo į Libiją priežastimi.

Saugumo sumetimais tėvas buvo atėmęs abiejų sūnų pasus, tačiau Salmanas reikalingą dokumentą atgavo prisidengęs išvykimu į piligriminę kelionę Saudo Arabijoje. Vietoj to, S. Abedi grįžo į Didžiąją Britaniją ir kelios dienos po to įvykdė kruviną išpuolį.

Pasak Libijoje sulaikyto savižudžio brolio, jis buvo džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) narys. Salmano Abedžio brolis, be to, prisipažino žinojęs rengiamo išpuolio detales, teigiama Libijos specialiųjų pajėgų pranešime, kuriuo remiasi agentūra dpa.

IS džihadistai po išpuolio tvirtino, kad ataką įvykdęs S. Abedis buvo IS „karys“.

„Bloomberg“ praneša, kad Tripolyje policija sulaikė ir įtariamojo tėvą Ramadaną Abedi. Trečiadienį prie Abedi namų privažiavo trys automobiliai su ginkluotais ir kaukėtais saugumo tarnybų pareigūnais ir išsivedė R. Abedi.

Tėvas sulaikytas praėjus kelioms valandoms po to, kai duodamas interviu „Bloomberg“ tvirtino, kad jo sūnus nekaltas. Paklaustas, ar su juo buvo susisiekę britų saugumo pareigūnai, kurie žinojo apie sūnaus polinkį į radikalizmą, tėvas tvirtino, kad nebuvo.

„Aš buvau šokiruotas pamatęs naujienas, aš vis dar negaliu tuo patikėti“, – sakė R. Abedi. „Kai mes kalbėdavome apie panašius išpuolius jis visada sakydavo, kad nėra jokio religinio pateisinimo tokiems veiksmams. Aš nesuprantu, kaip jis galėjo prisidėti prie išpuolio, per kurį žuvo vaikai“, – sakė jis.

Trečiadienį Prancūzijos vidaus reikalų ministras Gerardas Collombas atskleidė, kad S. Abedi buvo išvykęs į „Islamo valstybės“ teritoriją Sirijoje ir turėjo ryšių su teroristine grupuote.

Per pirmadienio naktį surengtą išpuolį Mančesteryje žuvo 22 žmonės. Dėl išpuolio Didžiojoje Britanijoje paskelbtas aukščiausias teroristinės grėsmės lygis.