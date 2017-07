Tinklaraštininkas rusišką „Youtube“ versiją kaltina cenzūra

Be to, prokremliškų vaizdo įrašų, pažeidžiančių portalo taisykles, rusiškasis „Youtube“ neblokuoja. Kaip pavyzdį D. Ivanovas nurodo vaizdo įrašą, kuriame opozicijos politikas Aleksejus Navalnas yra lyginamas su Adolfu Hitleriu, taip pat „Youtube“ publikuotus rusiškų televizijos kanalų epizodus, kuriuose, D. Ivanovo nuomone, „reiškiama neapykanta“ Vakarų šalims ir rusų opozicijai.

Be to, D. Ivanovas pasiskundė dėl rusiškojo „Youtube“ neveiklumo kovojant su taip vadinamais „kremliaus botais“. Pasak jo, nepaisant to, kad portalas, remiantis jo paties taisyklėmis, privalo pašalinti filmukus su „užsuktomis“ peržiūromis, prokremliškų vaizdo įrašų atveju jis to nedaro. D. Ivanovas mano, kad „Youtube“ Rusijos skyriaus darbuotojai bendradarbiauja su Kremliumi, kadangi, tinklaraštininko nuomone, rusiškasis „Youtube“ portalas „tapo rusiška TV su tokia pačia cenzūra“.

Amerikiečių kompanija „Google“, kuriai priklauso „Youtube“, atsisakė komentuoti turinio pašalinimo iš vaizdo archyvų „atskirus atvejus“, praneša portalas tvrain.ru.

Kamikadzedead publikuoja vaizdo įrašus visuomeninėmis - politinėmis temomis. Jį seka daugiau nei milijonas žmonių.