Th. May pasijuokė iš audringą reakciją sukėlusios nuotraukos

Skelbiama, kad šeštadienį britų premjerė dalyvavo labdaringame renginyje, kur, reaguodama į auditorijos ovacijas, pareiškė: „Labai jums visiems ačiū už tokį šiltą priėjimą. Nepamenu tokių ovacijų, kai lankiausi Baltuosiuose rūmuose“ (anglų kalboje idioma big hand reiškia audringas ovacijas, o Th. May sakinys skambėjo taip: I don’t think I have received such a big hand since I walked down the colonnade at the White House)

Donaldas Trumpas ir Theresa May © Sipa / Scanpix

Tai buvo užuomina apie nuotrauką, kurioje britų premjerė įamžinta besilaikanti už rankų su JAV prezidentu, jiems kartu išeinant iš Baltųjų rūmų sausį.

Th. May tapo pirmąją užsienio lydere, susitikusia su D. Trumpo po jo inauguracijos.

D. Trumpo rankų dydis jau kurį laiką tampa juokų tema. Buvęs jo varžovas Marco Rubio D. Trumpui šiuo klausimu įgėlė per pirminius prezidentinius debatus praeitais metais, pareiškęs, kad jo mažos plaštakos leidžia daryti išvadą ir apie kitų jo kūno dalių dydį.

„Patikėkime manimi, šiuo klausimu tikrai neturiu jokių problemų“, – tada atsakė dar būsimasis Jungtinių Valstijų prezidentas.