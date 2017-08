Be to, pareigūnai paskelbė, kad pagrindinis įtariamasis, kuris per šį incidentą buvo pašautas ir suimtas, yra 18-metis Maroko pilietis.

„Šis nusikaltimas buvo tiriamas kaip nužudymas, bet naktį gavome papildomos informacijos, rodančios, kad ši nusikalstama veikla yra teroristiniai nužudymai“, – sakoma policijos pranešime.

Įtariamojo „tapatybė policijai žinoma. Jis yra 18-metis Maroko pilietis“, – pridūrė policija.

Policija pašovė ir sužeidė, peiliu ginkluotą, įtariamąjį penktadienį, ir suėmė jį kelios minutės po Turku turgaus aikštėje įvykdyto išpuolio. Policija šeštadienį paskelbė, kad sužeistųjų per išpuolį skaičius padidėjo nuo šešių iki aštuonių.

„Atlikome kratą, ir dabar iš viso suimti šeši asmenys, pagrindinis įtariamasis ir dar penki kiti įtariamieji“, – AFP sakė Nacionalinio tyrimų biuro vyresnysis detektyvas Markusas Laine'as.

„Aiškinamės koks šių penkių asmenų vaidmuo, bet nesame tikri, ar jie kaip nors susiję su išpuoliu. Apklausime juos ir tada galėsime jums pasakyti daugiau. Jie palaikė ryšius su pagrindiniu įtariamuoju“, – sakė M.Laine.

Pagrindinis įtariamasis gydomas intensyvios terapijos skyriuje ligoninėje, jam peršauta šlaunis.

Suomijos žiniasklaida praneša, kad policijos nuomone užpuolikas aukas rinkosi atsitiktinai, tačiau M.Laine to nepatvirtino.

Prašė prieglobsčio

Pagrindinis įtariamasis praeivių užpuolimo Turku mieste penktadienį byloje - 18-metis migrantas iš Maroko, kuris atvyko į Suomiją kaip pabėgėlis ir prašė prieglobsčio šalyje. Tai šeštadienį per spaudos konferenciją pranešė Suomijos kriminalinės policijos atstovai, kuriais remiasi TASS.

Marokietis atvyko į Suomiją 2016 metais, gyveno Turku mieste, taip pat ir pabėgėlių priėmimo centre. Jo prašymą nagrinėja migracijos institucijos.

Be jo, buvo sulaikyti dar keturi žmonės, visi - Maroko piliečiai. Taip pat paskelbta vieno įtariamojo tarptautinė paieška, jis pavojingas ir tikriausiai yra už Suomijos ribų.

Išpuolis įvyko judriame rajone, pačiame šio Suomijos uostamiesčio centre, apie 16 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Nors saugumo pajėgos „Twitter“ rašė, kad policija „ieško kitų galimų įtariamųjų“, policija žurnalistams sakė, kad veikiausiai buvo tik vienas užpuolikas.

Turku, esančio maždaug už 140 kilometrų nuo sostinės Helsinkio, centrinė dalis buvo skubiai užtverta, uždarytos parduotuvės ir restoranai. Vis dėlto po kelių valandų teritorija buvo vėl atidaryta.

Po išpuolio visoje šalyje padidintas policijos parengties reaguoti į išpuolius lygis. Padidinta saugumo parengtis oro uostuose ir traukinių sotyse, į gatves pasiųsta daugiau patruliuojančių policijos pareigūnų.

Birželį Suomijos žvalgybos ir saugumo agentūra „Supo“ padidino šalies terorizmo pavojaus lygį nuo „žemo“ iki „padidėjusio“. Šis lygis yra antras iš keturių pagal naują pavojaus vertinimo skalę.

Tada agentūra sakė mananti, kad yra padidėjusi džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) išpuolių tikimybė.

Nuleistos vėliavos

Policija praneša, kad vykdydami tyrimą bendradarbiauja su Suomijos imigracijos tarnyba ir tarptautinėmis tarnybomis.

„Tyrime dalyvauja kelios nacionalinės tarnybos, taip pat dirbame su mūsų užsienio partneriais“, – rašoma policijos „Twitter“ paskyroje.

Išpuolio motyvai dar nežinomi.

„Dėl pagrindinio įtariamojo būklės dar neturėjome galimybės jo apklausti“, – sakė M.Laine.

Policija taip pat praneša konfiskavusi baltą mikroautobusą „Fiat Ducato“. Manoma, kad jis susijęs su penktadienio išpuoliu, tačiau pareigūnai daugiau informacijos nepateikė.

Po išpuolio šioje Šiaurės šalyje policija padidino savo parengties reaguoti į išpuolius lygį. Padidinta saugumo parengtis oro uostuose ir traukinių sotyse, į gatves pasiųsta daugiau patruliuojančių policijos pareigūnų.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad policija laikosi prielaidos, jog įtariamasis aukas puolė nesirinkdamas, bet M.Laine negalėjo to patvirtinti.

Šeštadienį Vidaus reikalų ministerija įsakė Suomijoje nuleisti vėliavas iki pusės stiebo, taip reiškiant pagarbą aukoms.

Suomijos prezidentas Sauli Niinisto penktadienio vakarą dalyvavo ceremonijoje Turku katedroje išpuolio aukoms pagerbti.