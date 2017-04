Teroro aktas Stokholme: sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią, yra žuvusių

Pranešama, kad Švedijos sostinėje Stokholme sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią, skelbiama, kad mažiausiai 3 žmonės žuvo, dar 8 galėjo būti sužeisti, tačiau ši informacija kol kas oficialiai nepatvirtinta. Remiantis Švedijos policijos informacija, išpuolis įvykdytas Stokholmo centre. Įvykio liudininkai tvirtina girdėję šūvius.Švedijos premjeras patvirtino, kad tai buvo teroro aktas.

Šis incidentas įvyko prieš 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku prie didžiausio mieste pėsčiųjų bulvaro.

Ką žinome iki šiol:



- Mažiausiai trys žmonės žuvo, kai sunkvežimis įvažiavo į minią Stokholmo centre, sužeistųjų skaičius kol kas oficialiai nepatvirtintas;



- Švedijos premjeras patvirtino, kad tai yra teroro aktas;



- Sunkvežimis buvo pagrobtas;



Policija aptvėrė teritoriją aplink įvykio vietą. CNN praneša, kad sunkvežimis buvo užgrobtas.

„The Guardian“ skelbia, kad žuvo trys žmonės, kiek žmonių sužeista kol kas oficialiai nepatikslinama.

Išpuolis įvykdytas labai daug žmonių pritraukiančioje prekybos centrų gatvėje.

„14.53 val. sulaukėme pranešimo, kad žmonės sužeidė kitus žmones Drottninggatan gatvėje, netoli Klarabergsgatan gatvės. Dabar esame įvykio vietoje“, – sakė policijos atstovas leidiniui „The Local“.

Per garsiakalbį iš policijos automobilio perspėjama dėl teroro akto. Policija kalba apie įtarimus dėl teroro. SVR reporteriai pasakojo apie gaisrą parduotuvių gatvėje ir visišką chaosą.

Pranešama, kad nutrauktas metro eismas. Virš miesto ratus suka policijos sraigtasparniai. Pozicijas užėmė ginkluoti policininkai.

Policija dar nežino aukų skaičiaus, su gelbėjimo tarnybomis aiškinamasi, kiek jų galėtų būti.

Policija nekomentavo, ar incidentas gali būti susijęs su teroristais ir kas atsitiko automobiliui, ir sakė, kad tebevyksta tyrimas.

„Nežinau, kur šiuo metu yra automobilis, atnaujintą informaciją pateiksime mūsų interneto svetainėje“, – sakė policijos atstovas.

Anot švedų laikraščio „Aftonbladet“, viena liudininkė sakė mačiusi bėgančius „šimtus žmonių“.

Švedijos ministras pirmininkas Stefanas Lofvenas pranešė, kad sunkvežimio įvažiavimas į žmonių minią Stokholme yra teroristinis išpuolis. CNN taip pat skelbia, kad sunkvežimis buvo pagrobtas. „Švedija užpulta", - pabrėžė jis. Naujausiais duomenimis, per incidentą žuvo trys žmonės ir dar aštuoni nukentėjo. Švedijos policija patvirtino, kad yra aukų Švedijos policija patvirtino, kad mažiausiai du žmonės žuvo, dar dešimtys galėjo būti sužeisti.

Švedijos radijas pranešė, kad per autoavariją žuvo trys žmonės, o televizija SVT pranešė, kad buvo girdėti šūviai.

Iš įvykio vietos matėsi kylantys tiršti dūmai, bet policija kol kas nepateikė daugiau informacijos.

Vaizdo reportažuose matyti, kad įvykio vietą uždarė policija, prie užtvarų susirinko minia.

Stokholmo centre girdėjosi sraigtasparnių gausmas, į įvykio vietą buvo pasiųsta daug policijos ir greitosios pagalbos automobilių, pasakojo liudininkai.

Nors anksčiau buvo pranešta, kad policija sulaikė įtariamąjį, Stokholmo policijos vadovas teigė, kad kol kas niekas nėra suimtas ar sulaikytas ir paviešino galimo įtariamojo nuotraukas bei paskelbė jo paiešką.

Lietuvos ambasadorius Švedijoje ragina neiti į gatves

Lietuvos ambasadorius Švedijoje Algimantas Rimkūnas sako, kad Švedijos valdžia išpuolį sostinėje Stokholme iškart pavadino teroro aktu, o nusikaltėlių ieškanti policija ragina žmones neiti į gatves įvykio vietoje.

„Iš karto buvo sustabdytas Stokholmo metro, žmonės įspėti nevaikščioti gatvėmis tame rajone ir būti pastatuose“, – BNS penktadienio vakarą telefonu iš Stokholmo sakė ambasadorius A. Rimkūnas.

Pasak ambasadoriaus, premjeras išpuolį pavadino teroro ataka prieš Švediją. A.Rimkūno teigimu, vietos žiniasklaida kiek vėliau pranešė apie susišaudymą, atsirado liudininkų, kurie teigė matę, kaip teroristai pasislėpė.

Išpuolis įvykdytas maždaug du kilometrai nuo Lietuvos ambasados, netoli Stokholmo centrinės geležinkelio stoties.

„Mano kolegė vyko kaip tik į posėdį tame rajone maždaug tuo metu ir ten būdama sužinojo apie įvykį. Atitinkamai posėdis neįvyko“, – BNS sakė ambasadorius.

Atsakomybės už išpuolį kol kas niekas neprisiėmė, bet prieš kelis mėnesius „Islamo valstybės“ grupuotė paragino savo sekėjus atakuoti žmones transporto priemonėmis, tokie išpuoliai buvo surengti Londone, Nicoje ir Berlyne.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija griežtai pasmerkė Stokholme išpuolį.

„Bailiai niekada mūsų neįbaugins mūsų ir mūsų vertybių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ministras Linas Linkevičius.

Kovo 22 dieną Londone užpuolikas nukreipė visureigį į žmones ant Vestminsterio tilto, paskui sudaužė automobilį ir mirtinai subadė parlamento rūmus saugojusį policininką, kol galiausiai buvo nukautas. Per šį teroro aktą žuvo iš viso penki žmonės.