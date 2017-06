Teroro aktas Londone: aiškėja žuvusiųjų tapatybės

„Boro Bistro“ dirbęs Alexandre'as Londone gyveno dvejus su puse metų. Jį užpuolė peiliu ginkluotas teroristas, nušokęs nuo baro stogo. Vienas artimiausių prancūzo draugų, barmenas Vincentas Le Berre pasakojo, kaip viskas nutiko.

„Baras buvo sausakimšas, teroristas užlipo ant stogo ir šoko ant terasoje buvusio skėčio sužeisdamas vieną iš kolegų. Jis puolė akimirksniu, nužudė klientą. Pamačiau jį už dviejų metrų, priešais mane. Jo akyse mačiau pyktį. Sugebėjau pasprukti, bet mano draugas Alexandre'as nespėjo, jam peiliu smogė į kaklą“, – žuvusiojo draugą citavo portalas standard.co.uk.

Taip pat žuvusia paskelbta australė Kirsty Boden. Moteris bėgo padėti teroristų automobilio partrenktiems žmonėms, tačiau pati neteko gyvybes. Medicinos seserimi dirbusi 28-erių moteris artimųjų apibūdinta kaip geraširdė ir rūpestinga.

#BREAKING Metropolitan Police in London have shared a statement from the family of SA woman Kirsty Boden killed in #londonattack @abcnews pic.twitter.com/AntgkMgate

— Matthew Doran (@MattDoran91) June 6, 2017