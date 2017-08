Ispanijos žiniasklaidos priemonės, įskaitant dienraštį „El Pais“, skelbė, kad žuvo mažiausiai 13 žmonių. Tai patvirtino ir Ispanijos vyriausybė. 16 sužeistųjų būklė sunki, iš viso kol kas pranešta apie 80 sužeistųjų.

Incidentas sukėlė chaosą miesto centre, žmonių kamščius gretimose gatvėse. Greitosios pagalbos ir policijos pareigūnų automobiliai vyksta į įvykio vietą. Vietos pareigūnai aptvėrė įvykio vietą, uždarytos visos artimiausios parduotuvės. Pareigūnai patvirtino, kad tai teroristinis išpuolis, vienas įtariamasis užpuolikas užsibarikadavo bare.

Anksčiau skelbta, kad jis įkaitais buvo paėmęs žmonių, tačiau ši informacija nepasitvirtino. Policija iš viso ieškojo dviejų įtariamųjų, vienas jų – Drissas Oukabiras – jau sulaikytas.

Pareigūnai liepė uždaryti artimiausias metro ir traukinių stotis.

Pirminiais duomenimis, automobilis trenkėsi į per perėją ėjusius žmones. Liudininkų teigimu, vairuotojas į pėsčiuosius taikėsi tyčia.

Barselonoje gyvenantis studentas Marcas Esparcia žinių tarnybai BBC papasakojo apie išgyventą paniką: „Pasigirdo didelis triukšmas, visi ėmė bėgti. Ten buvo daugybė žmonių ir šeimų. Tai – viena lankomiausių vietų Barselonoje. Manau, keletas žmonių buvo sužeista. Kilo panika, tai buvo siaubinga“.

Laikraštis „El Pais“ skelbia, kad sunkvežimio vairuotojas, iššoko iš automobilio ir paspruko pėsčiomis.

Teroristinis išpuolis Barselonoje Sužeisti 26 Prancūzijos piliečiaiPrancūzijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per ataką Barselonoje nukentėjo 26 Prancūzijos piliečiai. Iš viso per išpuolį sužeistą virš 100 žmonių. CŽV buvo perspėjusi dėl išpuolio BarselonojeJAV Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV) jau prieš du mėnesius perspėjo Katalonijos tarnybas, kad džihadistų akiratyje yra Barselona ir konkrečiai - Ramblaso bulvaras. Apie tai skelbia BBC, remdamasi ispanų žiniasklaida.Barselona esą buvo akivaizdus taikinys po atakų kituose Europos didmiesčiuose - Paryžiuje, Londone ir Berlyne.Per kruviną išpuolį Barselonoje ketvirtadienį žuvo mažiausiai 13 žmonių ir apie 100 buvo sužeista. Pasak Katalonijos vyriausybės, tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų yra 24 valstybių piliečiai. Penki nukentėję Kambrilse lieka ligoninėjePenki iš septynių nukentėjusių per išpuolį Kambrilse vis dar gyvdomi ligoninėje. Guardian.co.uk praneša, kad vieno jų būklė – sunki. Furgono vairuotojas vis dar nesučiuptasKatalonijos policija anksčiau pranešė, kad sulaikė du įtariamuosius, susijusius su teroro ataka Barselonoje. Vienas sulaikytas kilęs iš Maroko, kitas – iš Ispanijos anklavo šiaurės Afrikoje, Melilijos, per spaudos konferenciją sakė Katalonijos policijos vadas Josepas Lluisas Trapero.Vienas jų buvo sulaikytas Alcanaro mieste, kur trečiadienį nugriaudėjo sprogimas. Kitas įtariamasis sulaikytas Ripollo mieste, Gironos provincijoje. Nė vienas iš jų nėra furgono, įsirėžusio į minią vairuotojas, skelbia CNN. Per išpuolius nukentėjo 24 šalių piliečiaiVietinė Katalonijos vyriausybė pranešė, kad oficialiais duomenimis, per išpuolius nukentėjo 24 šalių piliečiai Ispanijoje įvykdyta dar viena ataka, penki teroristai nušautiIspanijos pajūrio kurorte Kambrilse penktadienį paryčiais automobiliui „Audi“ įsirėžus į žmones, nukentėjo šeši civiliai ir vienas policijos pareigūnas, pranešė regiono vyriausybė.Prieš maždaug aštuonias valandas per panašų išpuolį Ispanijos šiaurės rytinio Katalonijos regiono sostinėje Barselonoje žuvo 13 žmonių ir dar per 100 buvo sužeisti.Policija pranešė nušovusi keturis išpuolio Kambrilse vykdytojus, o dar vienas kiek vėliau taip pat mirė nuo patirtų sužalojimų.Vienas iš šešių nukentėjusių civilių yra kritinės būklės.Pasak pareigūnų, šiuo metu tiriama versija, kad „Kambrilse nušauti teroristai gali būti susiję su tuo, kas nutiko Barselonoje“.Kambrilsas yra už maždaug 120 km į pietus nuo Barselonos. BBC praneša, kad ant nušautų teroristų aptikti savižudžių sprogdintojų diržai su sprogmenimis. Policija neatmeta, kad šie du teroristiniai išpuoliai gali būti susiję. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 100 Pranešta, kad dėl išpuolio suimtas dar vienas asmuo. Tai patvirtino Katalonijos regiono prezidentas. Katalonijos žiniasklaida praneša, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki 80, 16 iš jų – sunkios būklės. Ispanijoje sušauktas krizių kabineto pasitarimas, siekiant priimti reikiamus sprendimus po šį vakarą įvykusio išpuolio. Ispanijos premjeras Mariano'as Rajoy'as pranešė važiuojantis į Barseloną. Tuo tarpu pareigūnai įsakė miesto gyventojams nekišti nosies iš namų ir neiti į viešas vietas. Katalonijos policija evakuoja Ramblos regioną, nes vis dar aktyviai ieško antrojo užpuoliko. Oficialiai patvirtinta, kad per įvykį žuvo mažiausiai 13 žmonių, o 50 buvo sužeista. Rastas antrasis suimtojo vardu išnuomotas mikroautobusas, galimai susijęs su incidentu. Pareigūnai sučiupo Drissą Oukabirą, kurio vardu buvo išnuomotas atakoje panaudotas mikroautobusas. Asmuo, įtariamas ketvirtadienį nukreipęs sunkvežimį į pėsčiuosius vienoje judriausių Barselonos miesto gatvių, po išpuolio pasislėpė bare, pranešė policijos šaltinis. Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 13, tačiau policija to dar nepatvirtino. Kol kas oficialiais duomenimis skaičiuojama dešimtys sužeistųjų ir vienas žuvęs. Aukų skaičius, vietos žiniasklaidos duomenimis, pasiekė 12. Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad žuvusiųjų skaičius sparčiai auga. Šiuo metu skaičiuojama mažiausiai 10 žuvusiųjų bei dešimtys sunkiai sužeistų. Ieškant išpuolio kaltininko pajungti antiteroristiniai būriai. Pranešama, kad vienas iš sunkiai sužeistųjų – vaikas. Ispanijos naujienų agentūra EFE patvirtino, kad per incidentą žuvo mažiausiai du žmonės. Į minią įsirėžęs sunkvežimis 600 metrų važiavo zigzagais. Liudininkų teigimu, vairuotojas sąmoningai taikėsi partrenkti kuo daugiau praeivių. Pareigūnai praneša, kad išpuolis suplanuotas naudojant du furgonus: vienas – skirtas atakai, kitas – pabėgimui iš įvykio vietos. Policija prašo socialiniuose tinkluose neskelbti įvykio nuotraukų. Kol kas neaiškus tikslus užpuolikų skaičius. Ispanijos policija skelbia, kad ieškomas dar vienas furgonas, galimai susijęs su išpuoliu Rambloje. Skelbiama, kad žuvo mažiausiai du žmonės, dešimtys sužeistų. Kaip skelbia viena vietos žiniasklaidos priemonių „La Vanguardia“, du užpuolikai užsibarikadavę bare. Kaip patvirtino policijos šaltiniai, po smūgio į vieną Ramblos restoranų įsiveržė ginkluoti vyrai. Kol kas neskelbiama, ar šis įvykis susijęs su furgono sukelta avarija. Populiariausioje Ispanijos sostinės, Barselonos, gatvėje sunkvežimis įvažiavo į minią. pirminiais duomenimis, mažiausiai 20 žmonių sužeista, pranešama apie vieną žuvusįjį. Liudininkų teigimu, policija įvykio vietoje pasirodė akimirksniu.

Įvykio vietoje dirbantis Stevenas Turneris tikino, kad jo kolegos matė, kaip sunkvežimis įvažiavo į minią. Jis pats pastebėjo mažiausiai tris ant grindinio gulinčius žmones. Šiuo metu incidento vietoje dirba ginkluoti pareigūnai.

Nors kol kas neaišku, ar įvykis buvo planuotas ir susijęs su terorizmu, sunkvežimiai bei automobiliai ne kartą naudoti per išpuolius Europoje, kurių metų įvažiuota į pėsčiuosius.

Servicios de emergencia acordonan #LaRambla de #Barcelona donde varias personas resultaron heridas tras ser atropelladas por furgoneta. pic.twitter.com/0lojINvjRp

— LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) August 17, 2017

Išpuolį Barselonoje jau pasmerkė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Condemn despicable & cowardly terror attack at the heart of #Barcelona. Stay strong & safe #Spain!

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 17, 2017

Ji savo „Twitter“ paskyroje rašė, kad smerkia šį „šlykštų ir bailų išpuolį Barselonos širdyje“.

Išpuolį taip pat pasmerkė ir kiti pasaulio lyderiai. Paramą Barselonai išreiškė Londono meras Sadiqas Khanas bei JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

My thoughts are with the victims of this barbaric terrorist attack in the great city of Barcelona and with their brave emergency services.

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) August 17, 2017