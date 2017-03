Ataka įvyko ant Vestminsterio tilto, šalia Didžiojo Beno laikrodžio bokšto – vieno iš Jungtinės Karalystės sostinės simbolių, pritraukiančio milijonus turistų, stūksančio virš Parlamento rūmų.

Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May atskleidė, kad užpuolikas prieš kelis metus jau buvo patekęs į britų žvalgybos MI5 akiratį. Taip pat ji teigė, kad jis buvo gimęs Jungtinėje Karalystėje.

Užpuolikas automobiliu rėžėsi į pėsčiuosius ant tilto, o vėliau sudaužė mašiną atsitrenkęs į tvorą, juosiančią budriai saugomą parlamento rūmų kompleksą.

Vėliau peiliu ginkluotas užpuolikas įbėgo pro vartus ir mirtinai subadė 48 metų policininką, kol galiausiai buvo nušautas kito pareigūno.

Šis išpuolis Britanijos valdžios centre iš pradžių sukrėtė, po to pasėjo paniką.

Sulaikyti 7 įtariamieji dėl išpuolio Londone

Britų policija per reidus keliuose namuose suėmė septynis žmones po keturias gyvybes nusinešusios teroro atakos prie Didžiosios Britanijos parlamento, pranešė vyresnysis policijos pareigūnas.

Per trečiadienį surengtą išpuolį vienas vyras nukreipė automobilį į pėsčiuosius, o vėliau mirtinai subadė vieną policininką.

Britanijos kovos su terorizmu padalinio vadovas Markas Rowley (Markas Roulis) sakė manąs, kad „tarptautinio terorizmo paveiktas“ užpuolikas veikė vienas. Užpuoliko tapatybės atskleisti pareigūnas nesutiko.

Policija surengė reidus šešiuose namuose Londone ir vidurio Anglijos Birmingemo mieste. Per juos buvo suimti septyni žmonės, teigė M. Rowley.

Jis atsisakė atskleisti policijos nukauto užpuoliko tapatybę.

Išpuolis D. Britanijoje

„Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už išpuolį Teroristinė organizacija „Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už teroristinį išpuolį Londone. Tai liudijantis pranešimas platinamas teroristams artimos naujienų agentūros „Amaq“, skelbia „The Associated Press“. Pranešime skelbiama, kad išpuolio vykdytojas įvardijamas kaip „Islamo valstybės“ karys, jo tapatybė neskelbiama.

D. Britanijos karalienė pareiškė užuojautą dėl teroro atakos LondoneDidžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) ketvirtadienį išreiškė „giliausią užuojautą“ visiems, paveiktiems ankstesnę dieną prie parlamento rūmų Londone įvykdytos teroro atakos, ir pasmerkė šį „baisaus smurto“ aktą.„Mano mintys, maldos ir giliausia užuojauta – visiems, kad buvo paveiktas vakarykščio baisaus smurto“, – monarchė rašo savo kreipimesi į policija.Trečiadienį įvykdytą trijų žmonių, tarp jų vieno policininko, gyvybių nusinešusį išpuolį karalienė komentavo pirmąkart.

Th. May: užpuolikas buvo patekęs į MI5 akiratįLondone teroro išpuolį trečiadienį surengęs vyras buvo gimęs Didžiojoje Britanijoje, be to, "prieš kelerius metus" jo atžvilgiu buvo atliekamas tyrimas dėl smurtinio ekstremizmo, ketvirtadienį pareiškė ministrė pirmininkė Theresa May „Jis veikė vienas ir nėra jokių priežasčių tikėtis naujų atakų“, - teigė ji.„Šis vyras gimė Britanijoje ir... prieš kelerius metus (žvalgybos tarnyba) MI5 jo atžvilgiu vykdė tyrimą dėl galimo smurtinio ekstremizmo”, – sakė premjerė parlamente.„Pastaruoju metu jis nebuvo žvalgybos tarnybų akiratyje“, – pridūrė ji.

Darbą po teroro išpuolio Londone atnaujinęs D. Britanijos parlamentas pagerbė aukas tylos minuteDidžiosios Britanijos parlamentas ketvirtadienį atnaujino darbą po ankstesnę dieną įvykdyto teroro išpuolio Londono širdyje ir tylos minute pagerbė tris užpuoliko nužudytus žmones.Gedintys įstatymų leidėjai sausakimšoje Bendruomenių Rūmų salėje tylėdami nulenkė galvas.Prie netoliese esančios Londono policijos būstinės susirinkęs policijos pareigūnai taip pat tylėdami pagerbė aukas.Tarp nužudytųjų buvo vienas jų kolega – 48 metų parlamento rūmų apsaugininkas Keithas Palmeris, mirtinai subadytas užpuoliko, kuris galiausiai buvo nukautas.

Suimti 7 žmonės. „Reuters“ skelbia, kad suimti 7 žmones, susiję su teroro išpuoliu Londone per policijos vykdytus reidus. Kol kas pagrindinio įtariamojo, įvykdžiusio ataką tapatybė neatskleidžiama, nors policijai ji yra žinoma. Policija iš viso vykdė 6 reidus skirtingose vietose.

Nukentėjusieji iš įvairių šaliųPrancūzijos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad tarp sužeistųjų yra trys prancūzų moksleiviai iš Konkarno miesto Bretanės regione, dalyvavę mokyklos išvykoje.Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Marcas Ayrault ketvirtadienio rytą atvyks į Londoną, kur aplankys tris per nelaimę sužeistus prancūzų moksleivius, dalyvavusius jų mokyklos surengtoje kelionėje.Pasak Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerijos, buvo sužeisti penki pietų korėjiečiai, o Rumunijos pareigūnai pranešė apie du šalies piliečius, nukentėjusius per išpuolį.Kaip nurodė Portugalijos vyriausybė, taip pat buvo sužeistas ir vienas portugalas.Kinijos ambasada Londone ketvirtadienį pranešė, kad tarp sužeistųjų buvo vienas šios šalies pilietis. Atstovybė nurodė, kad susisiekė su šio asmens šeima, bet daugiau jokių detalių nepateikė.Vienas gydytojas iš netoliese esančios Šv.Tomo ligoninės sakė, kad medikai teikė pagalbą žmonėms, patyrusiems „katastrofiškų“ sužeidimų.Agentūros AP nuotraukose, kaip manoma, matyti užpuolikas, paguldytas ant neštuvų. Jis buvo barzdotas ir dėvėjo juodus rūbus.Britų įstatymų leidėja Mary Creagh naujienų agentūrai AFP sakė, kad prasidėjus išpuoliui buvo jaučiamas „tikras panikos jausmas“.Nuotraukose buvo matomi du žmonės, gulintys ant grindinio prie parlamento automobilių vartų. Ant grindinio buvo matyti numestas peilis, o vaizdo įraše iš įvykio vietos buvo girdėti trys šūviai.

Patvirtintos keturių žmonių žūtys, dar 29 sužeisti. Londone keturi žmonės žuvo, o dar apie 29 buvo sužeisti trečiadienį per žaibišką ataką prie Didžiosios Britanijos demokratijos simbolio vartų, kurią policija laiko „su islamistais susijusio terorizmo“ aktu. Iš pradžių skelbta apie penkis žuvusiuosius ir 40 sužeistų, tačiau rytinėje spaudos konferencijoje policija pateikė atnaujintus duomenis, kuriais remiantis, žuvo 4 žmonės, dar 29 sužeisti ir yra gydomi ligoninėje, 7- iš jų sunkios būklės.

Po atakos Londone policija surengė reidą BirmingameDidžiosios Britanijos policija surengė reidą viename name Birmingamo mieste ir sulaikė kelis asmenis, praėjus kelioms valandoms po keturių žmonių gyvybių pareikalavusios „su islamistų terorizmu susijusios“ atakos Londono centre, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida.Šis reidas siejamas su trečiadienį įvykdyta ataka, per kurią dar 40 žmonių buvo sužeisti, nurodė naujienų agentūra „Press Association“ ir televizija „Sky News“.Tačiau policija atsisakė patvirtinti sąsajas tarp reido šiame vidurio Anglijos mieste ir „su islamistų terorizmu susijusio“ išpuolio sostinėje.Ataka įvyko trečiadienį ant Vestminsterio tilto, šalia Didžiojo Beno laikrodžio bokšto – vieno iš Jungtinės Karalystės sostinės simbolių, pritraukiančio milijonus turistų, stūksančio virš Parlamento rūmų.Pilką visureigį vairavęs užpuolikas rėžėsi į pėsčiuosius ant tilto, o vėliau sudaužė mašiną atsitrenkęs į apsauginį atitvarą prie tvoros, juosiančios budriai saugomą parlamento rūmų kompleksą.Vėliau peiliu ginkluotas užpuolikas įbėgo pro parlamento komplekso vartus ir mirtinai subadė 48 metų policininką, kol galiausiai buvo nušautas kito pareigūno.

Theresa May kreipėsi į šalįDidžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May surengė spaudos konferenciją ir viešai kreipėsi į tautą trečiadienį po šalį sudrebinusio teroristinio išpuolio. Jį ataką pavadino „Šlykščia“ ir „iškrypusia“ ir dėkojo policijos pareigūnams ir greitosios pagalbos darbuotojams, kurie žaibiškai reagavo į situaciją.Premjerė taip pat atidavė pagarbą žuvusiam policijos pareigūnui. Jos teigimu, užpuolikas vietą atakai pasirinko neatsitiktinai. Parlamentas simbolizuoja demokratiją, laisvę ir teisės viršenybę, todėl, pasak Th. May, ir pasirinkta smogti čia. Parlamentas rytoj darbą tęs kaip įprasta.

Premjeras: smerkiu šiuos apgailėtinus ir niekingus išpuoliusMinistras Pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia nuoširdžią užuojautą Didžiosios Britanijos premjerei Theresai May ir visos šalies gyventojams dėl žiauraus teroristinio išpuolio Londono širdyje.„Smerkiu šiuos apgailėtinus ir niekingus išpuolius. Galiu patikinti, kad atsakingos šalies institucijos ir toliau prisidės prie užsienio partnerių kovos su terorizmu, užtikrinant visų mūsų bendrą saugumą“, – komentuodamas išpuolius Londone teigė S. Skvernelis.

Th. May grįžo į Dauningo gatvę

Įtariamojo nuotraukahttps://twitter.com/News_Executive/status/844592020601688065

Parlamento nariai vis dar užblokuoti Vestminsterio vienuolyno salėjehttps://twitter.com/BarrySheerman/status/844618349397131273

Penki sužeistieji perkelt į intensyvios terapijos skyriųPenki sužeistieji nugabenti į Karaliaus Koledžo ligoninės Londone intensyvios terapijos skyrių, dviejų būklė kritinė, rašo theguardian.co.uk

Vėl veikia Waterloo traukinių stotis

Užuojautą pareiškė buvęs premjeras D. Cameronashttps://twitter.com/David_Cameron/status/844599562593599489

D. Trumpas išreiškė paramą Th. MayNBC praneša, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas susisiekė su Didžiosios Britanijos Premjere Theresa May ir išreiškė paramą.

Sužeisti trys policijos pareigūnaiPranešama, kad tarp 20 sužeistųjų – 3 policijos pareigūnai

D. Britanijos musulmonų taryba pasmerkė išpuolįDidžiosios Britanijos musulmonus vienijanti organizacija išplatino pareiškimą, kuriame aiškiai pasmerkė išpuolį.https://twitter.com/MuslimCouncil/status/844597338710642691

Ataką vykdė vienas užpuolikasPolicijos atstovas Markas Rowley patvirtino, kad atakoje dalyvavo vienas užpuolikas. Jis taip pat patvirtino, kad užpuolikas jau nukautas, rašo BBC

Sužeistųjų skaičius daugėja iki 20

Aukų skaičius auga iki 4Policijos atstovai patvirtino, kad aukų skaičius išaugo iki 4, rašo BBC.

Londone policininką subadžiusiam užpuolikui buvo teikiama medicinos pagalbaVyras, įtarimas nudūręs policijos pareigūną prie parlamento rūmų, buvo peršautas ginkluotų policininkų, o tada jam buvo teikta medikų pagalba, matyti BBC skelbiamoje nuotraukoje.

Th. May sušaukė ypatingąjį vyriauisybės komitetąDidžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May pirmininkaus skubiai šaukiamam vyriausybės ypatingojo komiteto (emergency committee – angl.) posėdžiui aptarti pastarojo teroro akto Londone.Ypatingasis komitetas, vadinamas „Cobra“, koordinuoja atsakomuosius veiksmus rimtų incidentų atvejais. Jame dalyvaujavyriausybės ministrai bei nepaprastųjų situacijų tarnybų, saugumo ir žvalgybos agentūrų vadovai.Tokie posėdžiai buvo rengiami po tokių incidentų kaip 2005 metų liepos 7-ąją buvusi ataka Londono transporto sistemoje.Šį trečiadienį komiteto posėdis rengiamas Vaithole (vyriausybės) konferencijų salėje.

URM: nėra duomenų apie Londone nukentėjusius lietuviusUžsienio reikalų ministerija neturi duomenų, kad trečiadienį per teroro išpuolį Londone būtų nukentėję Lietuvos piliečiai.Prie Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų trečiadienį per incidentą peiliu subadytas vienas policininkas, užpuoliką pašovė ginkluoti policininkai. BBC skelbia, kad subadytas policininkas neišgyveno. Tuo metu ant gretimo Vestminsterio tilto automobilis mirtinai pervažiavo vieną moterį ir sunkiai sužeidė dar mažiausiai dešimt žmonių. Vienas medikų sakė, kad sužeidimai yra „katastrofiški“.Britų policija pranešė, kad prie parlamento rūmų įvykęs incidentas yra tiriamas kaip „teroristinis“.

Facebook aktyvavo saugumo pasižymėjimo funkcijąSocialinis tinklas Facebook aktyvavo funkciją, leidžiančią pasižymėti nenukentėjus per ataką.

Parlamento nariai susirinko Vestminsterio vienuolyne, laukia tolesnių policijos nurodymųhttps://twitter.com/mjgerman/status/844598769371021312https://twitter.com/mjgerman/status/844601299425484801

Nukentėjo paaugliai iš PrancūzijosLaikraštis Le Telegramme skelbia, kad per išpuolį nukentėję prancūzų mokiniai buvo 15-16 metų amžiaus. Būtent į juos užpuolikas rėžėsi ant Vestminsterio tilto.

Prezidentė: terorizmo griebiasi bailiaiPrezidentė Dalia Grybauskaitė smerkia teroro ataką Londone, per kurį peiliu subadytas policininkas, taip pat žuvo viena moteris.„Terorizmas yra bailių ginklas. Griežtai smerkiu siaubingą teroristinį išpuolį Vestminsterio širdyje“, - socialiniame tinkle Twitter paskelbė D.Grybauskaitė.Prezidentė taip pat pareiškė nuoširdžią užuojautą Didžiosios Britanijos karalienei Elžbietai II bei pareiškė tvirtą solidarumą su Jungtinės Karalystės žmonėmis.D.Grybauskaitė savo ir Lietuvos žmonių vardu palinkėjo sveikatos nukentėjusiems bei stiprybės jų artimiesiems.Prie Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų trečiadienį per incidentą peiliu subadytas vienas policininkas, užpuoliką pašovė ginkluoti policininkai. BBC skelbia, kad užpuolikas nukautas. Tuo metu ant gretimo Vestminsterio tilto automobilis mirtinai pervažiavo vieną moterį ir sunkiai sužeidė dar mažiausiai dešimt žmonių. Vienas medikų sakė, kad sužeidimai yra „katastrofiški“.Britų policija pranešė, kad prie parlamento rūmų įvykęs incidentas yra tiriamas kaip „teroristinis“.

Nukentėjo grupė prancūzų mokiniųPer automobilio išpuolį ant tilto nukentėjo grupė studentų iš Prancūzijos, rašo theguardian.co.uk.https://twitter.com/Polly_Boiko/status/844590137262723072

Atakoje galėjo dalyvauti du užpuolikaiBBC žurnalistas Danielis Sandfordas teigia, kad atakoje prie Parlamento rūmų galėjo dalyvauti ir antras užpuolikas. Jo teigimu, liudininkai pasakoja apie skustagalvį, baltaodį vyrą, kuris galėjo prisidėti prie atakos, tačiau šie duomenis kol kas nepatvirtinti oficialiai.Manoma, kad antrasis vyras galėjo sėdėti atakoje dalyvavusio automobilio keleivio sėdynėje.

Sužeista per dešimt žmonių.Greitosios pagalbos atstovai teigia, kad pagalba ant Vestminsterio tilto buvo suteikta mažiausiai 10-čiai žmonių, rašo CNN.

Žuvusiųjų skaičius augaPranešama, kad per ataką žuvo 3 žmonės – automobilio partrenkta pėsčioji, nudurtas policijos pareigūnas ir pats užpuolikas, kurį nukovė policija.

Žuvusiųjų skaičius gali padidėtiNepatvirtintais duomenimis, per ataką žuvo daugiau nei vienas žmogus. Policija kol kas nekomentuoja, kiek žmonių tiksliai žuvo ir nukentėjo per šį išpuolį.

Dėl išpuolio Londone atidėti nepriklausomybės debatai Škotijos parlamenteReaguodami į teroro ataką Londone, Škotijos parlamentarai trečiadienį nutraukė svarbius debatus dėl naujo referendumo, kuriame būtų prašoma atsakyti į klausimą, ar siekti Škotijos nepriklausomybės, Britanijai pasitraukus iš Europos Sąjungos.„Faktas, kad mūsų giminingame parlamente įvyko rimtas incidentas, turi įtakos šiems ypatingiems debatams“,– pasakė Škotijos parlamento posėdžiui Edinburge pirmininkavęs Kenas Macintoshas.

Iš upės ištraukta gyva moterisPranešama, kad iš Temzės upės specialiųjų tarnybų pastangomis gyva ištraukta moteris, įkritusią tuo metu, kai į žmones rėžės iautomobilis.https://twitter.com/chrisshipitv/status/844589483559452676

Liudininkai pasakoja kraupaus įvykio detales Įvykio liudininkas Rickas Longley sakė naujienų agentūrai „Press Association“ matęs, kaip vyras smogė peiliu policininkui prie Didžiosios Britanijos parlamento.„Mes tiesiog ėjom stoties link. Pasigirdo garsus trenksmas – kažkoks vyrukas sudaužė automobilį ir parbloškė kelis pėsčiuosius“, – sakė jis.„Jie ten tiesiog gulėjo. Tuomet prie gatvės kampo šalia vartų, priešais Didįjį Beną, susirinko ištisa minia, – pridūrė R.Longley. – Vienas vyrukas praėjo man iš dešinės, nešdamasis didelį peilį, ir pradėjo juo badyti policininką.“„Dar niekada nesu matęs nieko panašaus. Negalėjau patikėti, ką pamačiau“, – pasakojo liudininkas.Įstatymų leidėjas Adamas Holloway sakė naujienų agentūrai AP pamatęs bėgančius žmonės ir nedelsiant nubėgęs į savo biurą parlamento rūmuose, kur buvo jo darbuotojai.„Šiuo metu daug mūsų yra užsirakinę su savo darbuotojais“, – sakė jis.Buvęs Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis savo „Twitter“ paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi sužeistieji, gulintys gatvėje prie Vestminsterio tilto.R. Sikorskis, dabar dirbantis Harvardo Europos studijų centre, sakė matęs mažiausiai penkis ant žemės gulinčius žmones, „nuskintus automobilio“.Jis sakė britų nacionaliniam transliuotojui BBC „girdėjęs, kaip maniau, paprastą (automobilių) susidūrimą. Pažvelgiau pro taksi langą – ten buvo parkritęs kažkoks žmogus, aiškiai smarkiai sužeistas“.„Tuomet pamačiau antrą gulintį žmogų ir pradėjau filmuoti. Pamačiau dar tris gulinčius žmones; vienas jų smarkiai kraujavo“, – pasakojo R. Sikorskis.

Viena moteris žuvoSkelbiama, kad Vestminsterio ligoninės medikai patvirtino, kad viena moteris žuvo, kai buvo pervažiuota užpuoliko ant Vestminsterio tilto. Kol kas nėra tikslių duomenų, kiek žmonių buvo sužeista, tačiau praneša, kad dar apie 12 galėjo būti sužeisti. Liudininkų teigimu, automobiliu važiavęs užpuolikas iš pradžių partrenkė kelis pėsčiuosius ant Vestminsterio tilto ir rėžėsi į vartus prie parlamento. Remiantis pranešimais, padurtas pareigūnas, tariamą užpuoliką pašovė ginkluota policija.

Policijai nepaklusęs vyras nušautas „Daily Mail" žurnalistas Quentinas Lettsas, kurio darbo vietos langai žvelgia tiesiai į nelaimės vietą, BBC patvirtino, kad policija nušovė vyrą.„Tas vyras kažką laikė rankoje, tas daiktas priminė lazdą ar kažką panašaus. Jį kalbino pora policijos pareigūnų, vilkinčių geltonas liemenes. Vienas iš pareigūnų staiga parkrito“, – pasakoja liudininkas.„Matėme, kaip tas juodai vilkintis vyras judina ranką taip, jog atrodo, kad badytų ar smūgiuotų pareigūnui. Kitas pareigūnas leidosi ieškoti pagalbos, kuri atvyko labai greitai. Įtariamasis pasileido bėgti link įėjimo į Parlamentą. Jis bėgo, nubėgo apie 13 metrų. Du civiliais rūbais vilkintys ginkluoti vyrai jam kažką šaukė, galbūt perspėjo, bet jis nesiklausė. Bėgo toliau. Tada jie paleido du ar tris šūvius, ir jis pakrito“, – sako Q. Lettsas.

Pareigūnai prašo vengti kai kurių vietų Skotland Jardo pareiškime teigiama: „Policijos pareigūnai prašo vengti šių objektų: Parlamento aikštės, Vaitholo gatvės, Vestminsterio tilto, Lambeto tilto ir Viktorijos gatvės“. Tai leis saugumo ir gelbėjimo tarnyboms likviduoti incidentą. Incidento vietoje dirba pareigūnai. Skelbiama, kad kol kas nelaimė įvardijama kaip teroristinis aktas ir taip bus tol, kol nepaaiškės kitaip.

Th. May nenukentėjo Žemųjų parlamento rūmų lyderis Davidas Lidingtonas, atsakingas už vyriausybės veiklą, sakė parlamentarams: „Regis durta vienam policininkui, po to ginkluoti policininkai įtariamą užpuoliką pašovė“. Yra pranešimų apie daugiau smurtinių incidentų netoliese, sakė jis.Dauning Stritas pranešė, kad ministrė pirmininkė Theresa May nenukentėjo.Tuo metu policijos pareigūnai nurodė, kad gavo iškvietimą į vietą netoli Vestminsterio tilto dėl incidento su šaunamaisiais ginklais.„Mes buvome iškviesti apie 14 val. 40 min, gavę pranešimų apie incidentą ant Vestminsterio tilto. Šis įvykis laikomas incidentu su šaunamaisiais ginklais – policija yra įvykio vietoje“, – nurodė britų policija tviteryje.Pasak liudininkų, ant tilto automobilis partrenkė keletą žmonių. Nuotraukose matyti į tilto užtvarą įsirėžęs automobilis.Savo ruožtu britų žvalgybos tarnyba MI5 sako, kad dar sunku vertinti, ar šis incidentas gali būti siejamas su terorizmu.Naujienų agentūra „Press Association“ pranešė, kad parlamento teritorijoje matyti du ant grindinio gulintys žmonės.

D. Britanijos policija teigia, kad išpuolį kol kas traktuoja kaip teroro aktą BBC skelbia, kad užpuolikas nukautas. D. Britanijos policija patvirtino, kad šį incidentą kol kas traktuoja kaip teroro aktą, jeigu nepasitvirtins kita versija.