Šis uraganas yra pirmasis per pastaruosius 12 metų, visa jėga smogęs JAV pagrindinei teritorijai. Prezidentas Donaldas Trumpas leido Teksaso gubernatoriui Gregui Abbottui paskelbti „didelės stichinės nelaimės“ zoną savo valstijoje, kad būtų paspartintas federalinės pagalbos teikimas milijonams audros kelyje atsidūrusių žmonių. Ši audra, kurios vėjų ilgalaikis greitis siekia 215 km per valandą, yra pirmoji didelė stichinė nelaimė, su kuria namuose teks tvarkytis D. Trumpui. Baltieji rūmai nurodė, kad prezidentas ateinančios savaitės pradžioje aplankys paveiktą regioną. Susiję straipsniai: Ties Meksika Ramiajame vandenyne siautėja du uraganai ir viena atogrąžų audra Maskva laukia stipriausios per pastaruosius 94 metus liūties „Akivaizdu, kad jau šiuo metu galime pasakyti, jog tai bus labai didelė stichinė nelaimė“, – niūriai sakė G. Abbottas. Valstijoje daugiau kaip tūkstantis Nacionalinės gvardijos karių buvo aktyvuoti padėti rengti evakuacijas ir šalinti audros padarinius. JAV Nacionalinis uraganų centras perspėjo dėl galimų „katastrofinių potvynių“, nes „Harvey“ neša smarkias liūtis, o po šia žemo slėgio sistema jūros vandens lygis kai kur gali pakilti beveik keturis metrus. Meteorologai perspėjo, kad šeštadienį nuo Teksaso iki Luizianos gali susidaryti tornadų. „Harvey“, pirmoji didelė kasmetinio Atlanto uraganų sezono audra, privertė tūkstančius žmonių trauktis iš savo namų ir paralyžiavo naftos gavybą Meksikos įlankoje. Uraganas sausumą pasiekė ties Rokporto miesteliu netoli Korpus Kristi – didelio JAV naftos pramonės centro. Rokporto meras Patrickas Riosas tiesmukai kreipėsi į pasilikti nusprendusius žmones: jis paragino gyventojus „ant rankos žymekliu užsirašyti savo socialinio draudimo numerį“ – tam atvejui, jeigu juos prireiktų atpažinti žuvusius. Prieš audros smūgį JAV Federalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra (FEMA) iš anksto paskirstė būtiniausius išteklius, o vietos valdžia daugelyje vietovių paskelbė privalomąją evakuaciją. Išvykdamas su šeima savaitgalį praleisti prezidentinėje rezidencijoje Kem Deivide D. Trumpas palinkėjo: „Sėkmės visiems.“

