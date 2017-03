Tarptautinis JT teismas pradėjo nagrinėti Ukrainos ieškinį prieš Rusiją

Kijevas prašo, kad tribunolas pripažintų Maskvą pažeidus savo tarptautinius įsipareigojimus, numatytus Terorizmo finansavimo konvencijoje ir tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo. Ukrainiečių ieškinys buvo pateiktas anksčiau šiais metais dėl padėties Rytų Ukrainoje, Malaizijos lėktuvo MH17 numušimo bei įvykių Kryme.

Kijevas reikalauja, kad Rusija, be kita ko, nutrauktų paramą apsišaukėliškoms Donecko ir Luhansko liaudies respublikoms (DNR ir LNR) bei kompensuotų nuostolius dėl minėto lėktuvo numušimo ir kelių Rytų Ukrainos miestų apšaudymų.

Be to, Ukraina teigia, kad Rusija pažeidė Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, surengdama referendumą dėl Krymo prisijungimo prie Rusijos. Per šį balsavimą, anot Kijevo, buvo grasinama etninių mažumų atstovams.

Per pirmąjį posėdžių etapą, kuris turėtų tęstis iki kovo 9 dienos, bus peržiūrėti Kijevo reikalavimai taikyti Rusijai prevencines priemones. Kaip teigiama teismo pranešime, tarp jų yra prašymas nutraukti rasinę diskriminaciją visose Rusijos kontroliuojamose teritorijose, įskaitant Krymą, bei atšaukti krymo totorių Medžliso veiklos draudimą.

Be to, Kijevas reikalauja, kad Rusija imtųsi veiksmų, turinčių užtikrinti, kad Rytų Ukrainoje veikiančios grupuotės nebegautų pinigų, ginklų, transporto priemonių ir kitokios pagalbos. Tarp šių grupuočių, kurios, pasak Kijevo, vykdo teroristinę veiklą, minimos ir DNR bei LNR.

Šis ieškinys bus svarstomas dviem etapais. Per pirmąjį etapą kovo 6 dieną savo poziciją pristatys Ukraina, o Rusija tai padarys antradienį. Vėliau, per antrą etapą ukrainiečiai pateiks savo įrodymus kovo 8 dieną, o rusai – kovo 9-ąją.

Abi pusės stengėsi išspręsti savo ginčą per derybas daugiau kaip dvejus metus, tačiau tie bandymai nebuvo sėkmingi.