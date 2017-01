Taip meluoja Rusija: absurdiškiausios istorijos, apgavusios ne vieną

„Radio Svoboda“ svetainėje (svoboda.org) primenama apie penkis, publikacijos autorių nuomone, absurdiškiausius ir daugiausia sumaišties sukėlusius iš piršto laužtus Rusijos žiniasklaidos paskelbtus faktus. Įsidėmėtina, kad daugelis pernykščių pramanų iki šiol taip ir nepaneigti.

1. Mergina Liza

Pernai Berlyne sausio 11-ą dieną trylikametė Liza, kurios tėvai – į Vokietiją persikėlę rusų tautybės žmonės, negrįžo namo. Ji nepasirodė ir mokykloje. Visą dieną niekas nežinojo, kur ji yra. Grįžusi namo mergina, motinos tvirtinimu, papasakojo, kad buvo pagrobta ir išžaginta trijų arabus primenančių vyrų. Ši informacija netrukus pasklido socialiniuose tinkluose. Ypač aktyviai ja dalijosi rusakalbiai Berlyno gyventojai ir prieš migrantus nusiteikę piliečiai.

Galbūt tuo istorija ir būtų pasibaigusi (juolab kad tikrosios merginos dingimo aplinkybės labai greitai buvo išaiškintos), jei ne Rusijos televizijos „Pirmojo kanalo“ entuziazmas. Korespondentas Ivanas Blagojus užtikrintai pranešė, kad mergina buvo išžaginta atvykėlių iš arabiškųjų kraštų, ir reikalavo, kad policija neslėptų turimos informacijos. Korespondento parengtas reportažas buvo transliuojamas sausio 16-ąją.

Nors „Pirmuoju kanalu“ taip drąsiai paskelbta informacija seniai paneigta, šis reportažas ir toliau nė kiek nepakeistas ir niekaip nepakomentuotas puikuojasi oficialiame televizijos kanalo „YouTube“ puslapyje.

Tą patį galima pasakyti ir apie Rusijos naujienų agentūrą „Sputnik“: sausio 17-ąją ji publikavo įtūžiu persmelktą straipsnį ta pačia tema su antrašte „Policija nieko nedaro“.

Rusijos kanalo „Vesti“ svetainėje tą pačią dieną taip pat sušmėžavo antraštė „Berlyne šeši migrantai 30 valandų žagino merginą iš Rusijos“.

Reaguodami į Rusijos vykdomą propagandą į gatves išėjo nemažai pasipiktinusių iš Rusijos atvykusių Berlyno gyventojų. Mieste vyko 300–800 žmonių demonstracijos. Skleidžiama dezinformacija puikiai pasinaudojo dešiniosios pakraipos radikalai. Situacija pribrendo iki tarptautinio masto skandalo: Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas apkaltino Berlyno valdžią politiniais sumetimais slepiant tiesą apie rusės Lizos atvejį.

Vykdant tyrimą paaiškėjo, kad 2016-ųjų metų sausio 11-ąją merginos, vardu Liza, niekas negrobė ir nežagino. Ji pati pabėgo iš namų ir visą parą slapstėsi.

„Taip, manau, kad vyksta hibridinis karas, apie kurį kalbėjo generolas [Valerijus] Gerasimovas. Panašu, kad toks karas Vokietijoje vyksta visu pajėgumu. Stebiu, kaip vyksta tikras deja vu. 2012-aisiais metais išvykau iš Rusijos. Daugelis ten vykusių procesų man jau tada nepatiko. Ir staiga pradedu suvokti, kad iš dalies tas pats vyksta ir Vokietijoje. Čia labai stipriai juntama [Vladimiro] Putino įtaka, tik vokiečiai juk visko nežino, jie neturi imuniteto, galinčio apsaugoti nuo tokių reiškinių“, – interviu „Radio Svoboda“ komentuodamas situaciją sakė Vokietijos žurnalistas, Rusijos propagandos specialistas Borisas Reitschusteris.

2. „Ką jūs tame Kremliuje rūkote?“

Pernai lapkričio 12-ąją Rusijos masinės informacijos priemonės išplatino pranešimą apie tai, kad prorusiškų pažiūrų Krymo vadovas Sergejus Aksionovas paprašė Rusijos prezidento padėti dujomis, kurių stinga šąlančiam Ukrainos miestui Heničeskui. Reportažas šia tema buvo parodytas televizijos kanalu „Rasija 24“.

Paskelbta informacija akimirksniu buvo išplatinta naujienų agentūrų. V. Putinas pareiškė, kad padėti reikia, bet taip pat būtina susitarti su kaimynais dėl finansinių įsipareigojimų.

Panaši su Heničesko miestu susijusi istorija vyko ir pernai sausį. Tada Rusijos televizijos kanalais buvo išplatinta informacija apie tai, kad miesto meras paskambino V. Putinui ir taip pat paprašė pagalbos. Suteikti pagalbos Rusijos prezidentas ir tada neatsisakė. Toks perdėtas dėmesys vieno Ukrainos miesto šildymui, privertė rajono skyriaus vadovą Aleksandrą Vorobjovą išleisti kreipimosi į Rusijos prezidentą vaizdo įrašą. Jis prasideda žodžiais: „Draugas Putine, ką jūs visi tame Kremliuje rūkote?“

Informaciją apie skambutį V. Putinui paneigė ir miesto meras Aleksandras Tulupovas. Kaip pranešama portale „StopFake“, atsakomybę už pranešimą apie neva šąlančių Heničesko gyventojų kreipimąsi į S. Aksionovą, perdavusį skundą V. Putinui, turėtų prisiimti du asmenys – Simferopolio gyventojas Genadijus Sivakas ir Eduardas Kovalenka, kurio veikla jau susidomėjo Ukrainos teisėsaugos institucijos.

Vietos valdžios atstovų tvirtinimu, Heničeskas ne tik nestokoja dujų, bet dargi yra priverstas vartoti jų daugiau, nes dujų rezervuaras, į kurį seniau buvo nukreipiamas dujų perteklius, yra Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje.

„Dėl tokios informacijos sklaidos politikos Rusijos piliečiai jau įtikinti, kad mes čia žmones valgome ir kraują geriame... Ir žmonės tuo tiki! Maniau, kad taip būna tik pasakose. Tačiau žmonės tiki“, – interviu „Radio Svoboda“ sakė A. Vorobjovas.

3. H. Clinton „rengia spalvotąją revoliuciją“

Pernai lapkričio 11-ąją Rusijos interneto auditoriją apstulbino žinia apie tai, kad Jungtinėse Valstijose prieš išrinktąjį prezidentą Donaldą Trumpą protestuojantys demonstrantai atvežami autobusais ir už dalyvavimą demonstracijose gauna net 1 400 eurų per savaitę siekiantį atlygį. Ši naujiena buvo išplatinta ir per Rusijos televiziją. Ji iki šiol nepašalinta iš kanalo „Vesti“ internetinio puslapio.

Tinklaraščių autoriai leido sau dar daugiau.

Paieškos sistema „Yandex“ pateikia tikrai nemažai rezultatų su antrašte „H. Clinton Jungtinėse Valstijose rengia spalvotąją revoliuciją“. Pranešimo apie autobusus akstinu tapo socialiniame tinkle „Twitter“ Ostino (Teksaso valstija) gyventojo Erico Tuckerio paskelbta ir socialiuose tinkluose išplitusi žinutė. Virš įkeltos autobuso nuotraukos buvo parašyta: „Protestai prieš D. Trumpą Ostine nėra tokie organiški, kaip atrodo. Štai autobusai, kuriais suvažiavo protestuotojai.“

Pats E. Tuckeris vėliau parašė pranešimą, kuriame teigė, kad jį pribloškė „Twitter“ naudotojų elgesys. Jis prisipažino, kad klaidingą informaciją paskelbė atsitiktinai. Autobusus, kurie, kaip paaiškėjo, buvo skirti suvažiavimo dalyviams, jis per klaidą palaikė įrodymu, kad protestai prieš D. Trumpą vyksta organizuotai. E. Tuckeris, kaip pats tvirtina, nepaprastai suglumo, kai per 36 valandas klaidinanti „Twitter“ žinutė sulaukė net 15 tūkst. komentarų. Deja, kai žinutėje padarytą klaidą buvo pabandyta atitaisyti, pritarimo pavyko sulaukti tik iš 33-ų, o komentarų – iš 29-ių „Twitter“ naudotojų.

I strongly value the truth. There's a pretty good case those busses were for a conference by @tableau. @fox7austin https://t.co/dHxRg8GNZJ— erictucker (@erictucker) November 11, 2016