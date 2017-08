„Jie ... nesvarstė „atkurkime“ arba „padarykime“, o padarė ir atkūrė, – feisbuke rašė jis. – 1991-ųjų rugpjūčio 20-oji ir vėlesnės dienos nebūtų galėjusios įvykti be kitaip mąstančių žmonių, vadinamųjų disidentų.

Daugelis į Elnių parką atėjo su rankšluosčiais rankovėse ir dantų šepetėliais kišenėse. Jie buvo pasirengę pakartotinei, o kai kas – ir trečiai kelionei į Sibirą. 1991-ųjų rugpjūčio 20-oji nebūtų galėjusi įvykti be kūrybingų žmonių dalyvavimo, be Liaudies fronto ir Piliečių komiteto, be daugelio kitų, kas tikėjo sprendimais ir veiksmais, o ne likimu.“

T. H. Ilvesas prisiminė, kaip prieš 10 metų pirmą kartą pakvietė į priėmimą Kadriorgo rūmų parke tuos, kurių dėka Estijos laisvė tapo įmanoma.

„Jų, o ne atsitiktinumo ar istorinės neišvengiamybės dėka mes gavome galimybę dabar ... švęsti šią dieną“, – sakė jis.

Pasak jo, Estija per 26 metus tapo stipresnė, bet aplinkinis pasaulis pasidarė trapesnis.

„Europoje ir JAV matome daug dalykų, patvirtinančių, jog tuo, kas anksčiau atrodė akivaizdu, per pastarąjį ketvirtį amžiaus imta abejoti, – rašė T.H.Ilvesas. – Daugelis įvykių negali neveikti Estijos. Tačiau mes negalime prašyti tų, kas prieš 26 metus nudirbo rimtą darbą dėl demokratijos, dabar daryti tą patį. Dabar – naujos kartos, jos sprendimų ir atsakomybės laikas.“

Priėmimą Kadriorgo rūmų parke tiems, kas padėjo atkurti Estijos nepriklausomybę, šiemet rengia prezidentė Kersti Kaljulaid.

Į priėmimą sekmadienį vakare taip pat pakviesti ir kitose kultūros sferose pasižymėję žmonės, pranešė prezidentūros kanceliarija.

Bus atidengtas paminklinis nepriklausomybės atkūrimo akmuo, koncertuos grupės „Ruja“ ir NOEP.