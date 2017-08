„Aštuoni žmonės, buvę Bondaskos slėnio rajone, kai nuslinko nuošliauža, dar nėra rasti“, – sakoma Graubiundeno kantono policijos pranešime. Trečiadienio rytą nuslinkusi nuošliauža Italijos pasienyje esantį Bondo kaimą užpylė akmenimis, žemėmis bei purvu. Dėl nelaimės buvo evakuota apie 100 gyventojų; kai kurie jų iš to kaimo buvo išskraidinti sraigtasparniais. Apie šešis iš aštuonių dingusiųjų pranešė jų artimieji, nurodė policija. Pareigūnų teigimu, naktį jų paieška buvo suintensyvinta, o prie gelbėtojų prisijungė Šveicarijos kariuomenės sraigtasparnis. „Dingę asmenys yra Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos piliečiai“, – nurodė policija. Nuotraukose iš nelaimės vietos buvo matomas platus dirbamos žemės laukas, padengtas pilka mase, o kai kurie pastatai buvo užlieti purvu. Policijos teigimu, nuošliauža sugriovė 12 ūkinių pastatų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.