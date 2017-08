Vaizdo medžiagoje iš Bondo miestelio, esančio prie sienos su Italija, matyti kalno šlaitu lėtai slenkantis purvas, akmenys ir nuolaužos .

Naujausias purvo srautas užpylė du ar tris namus, kalbėdamas iš Bondo sakė Bregalijos turizmo tarnybos direktorius Michaelis Kirthneris. Graubiundeno kantono policija pranešė, kad nauja nuošliauža pataikė į teritorijas, kurios jau anksčiau buvo užtvertos saugumo sumetimais po trečiadienį nuslinkusios daug didesnės nuošliaužos. Tąsyk miestelio apylinkėse dingo aštuoni žmonės, tarp kurių esama Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos piliečių.

Policija praneša, kad per penktadienio incidentą niekas nenukentėjo.











