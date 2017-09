Į Kopenhagos rajono teismą, kuris turėjo priimti sprendimą dėl įtariamojo sulaikymo pratęsimo, Peteris Madsenas atvyko apsirengęs karine uniforma, iš pažiūros abejingu veidu. Švedų žurnalistė 30-metė Kim Wall dingo rugpjūčio 10 dieną, nuvykusi į P. Madseno laivą paimti iš išradėjo interviu. Rugpjūčio 21 dieną Kiogės įlankoje prie Kopenhagos buvo rastas tos moters torsas. P. Madsenas antradienį teisme sakė, kad žurnalistei ant galvos netyčia užkrito 70 kilogramų sveriantis liuko dangis, kuris užmušė ją vietoje, sukeldamas kraujoplūdį iš galvos. Susiję straipsniai: Danų išradėjas neigia nužudęs švedų žurnalistę ir sudarkęs jos palaikus Danijos vandenyse galimai rastas dingusios švedų žurnalistės kūnas Ištiktas panikos jis sakė išmetęs moters kūną už laivo borto, tačiau tvirtino, kad tuomet kūnas buvo su galva. „Dėl mane ištikusio šoko maniau, kad pasielgiau teisingai“, – sakė įtariamasis teisme ir pridūrė, kad vienu metu net buvo pagalvojęs apie savižudybę. 46 metų P. Madsenas buvo sulaikytas rugpjūčio 12 dieną dėl „nužudymo per aplaidumą“. Tačiau Danijos prokurorai prašo teismo pratęsti P. Madseno suėmimą. Pasak kaltintojų, įtariamasis nužudė K. Wall ir išniekino jos lavoną. Pasak prokuroro Jakobo Bucho-Jepseno, P. Madsenas „nužudė Kim Wall nenustatytu būdu, o tada padalino kūną – atskyrė torsą ir pririšo prie vamzdžio, norėdamas, kad jis nugrimztų į dugną“. Antradienį P. Madsenas pripažino, kad išniekino kūną išmesdamas jį į jūrą, tačiau neigė jį kapojęs. P. Madseno įvykių versija iškilo į viešumą po to, kai teisėjas atmetė prokurorų prašymą nagrinėti bylą už uždarų durų. Prokurorai tvirtina, kad viešas bylos nagrinėjimas gali pakenkti tyrimui. Kaltintojai taip pat reikalauja atlikti P. Madsenui psichiatrinę ekspertizę. Pareigūnai tebeieško likusių K. Wall palaikų, kurie, kaip tikimasi, turėtų padėti atskleisti jos tikrąją mirties priežastį. Kol kas tyrėjai atsisako nurodyti įtariamą šio nusikaltimo motyvą. Pats P. Madsenas tvirtina, kad su nužudytąja neturėjo lytinių santykių ir palaikė su ja tik darbo ryšius. „Įkalčių paieška“ K. Wall vaikinas apie moters dingimą pranešė rugpjūčio 11 dieną – jai negrįžus namo kitą dieną po jos interviu su P. Madsenu. Tą pačią dieną P. Madsenas buvo išgelbėtas vandenyse tarp Danijos ir Švedijos jai iš skęstančio jo paties povandeninio laivo. Policija teigė mananti, kad P.Madsenas tyčia nuskandino savo laivą. Laivą suradę jūros dugne ir pargabenę į krantą pareigūnai jį apieškojo, tikėdamiesi rasti kokių nors nusikaltimo žymių, tačiau sakė nieko naujo neradę. Ekscentriško savamokslio inžinieriaus P. Madseno 2008 metais sukonstruotas „UC3 Nautilus“ buvo didžiausias privatus povandeninis laivas. Jį pastatyti padėjo grupė savanorių. Vėliau savanoriai ilgai reiškė pretenzijas į šį laivą, kol pagaliau laivo taryba nusprendė nuosavybės teises atiduoti P. Medsenui, sakoma povandeninio laivo interneto svetainėje. Prakeiktas laivas 2015 metais P. Madsenas dviems tarybos nariams išsiuntė po žinutę, kad „Nautilus“ yra prakeiktas“. „Tas prakeiksmas esu aš. Kol esu aš, „Nautilus“ niekada neturės ramybės“, – pasak savanorių parašė P. Madsenas. P. Madsenas traukė žiniasklaidos dėmesį dėl savo netradicinių ambicijų, viena kurių buvo jo kelionė į kosmosą. „Aš aistringai ieškau būdų keliauti į pasaulius, kurie nėra gerai pažįstami“, – rašė jis savo laboratorijos „Rocket Madsen Space Lab“ interneto svetainėje. Danų policija vis dar ieško K.Walls povandeniniame laive vilkėtų drabužių: oranžinio sportinio švarkelio, sijono ir baltų sportbačių. K. Wall buvo laisvai samdoma žurnalistė; ji rašė tokiems leidiniams kaip „ The Guardian“ ir „ The New York Times“. Niujorke ir Kinijoje gyvenusi moteris buvo baigusi Kolumbijos žurnalistikos aukštąją mokyklą. Ji planavo savo karjerą tęsti Kinijoje.

