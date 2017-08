Laikotarpiu nuo 2015 metų iki 2017 metų I pusmečio už sunkius korupcinio pobūdžio nusikaltimus vidutiniškai buvo skiriama 4 tūkst. 898 eurų bauda, tai yra 17 proc. galimo skirti baudų vidurkio arba 9 proc. galimo skirti baudų maksimumo. „Specialiųjų tyrimų tarnybos tirtų korupcinių bylų statistinė analizė rodo, kad skiriamos baudos nesiekia net galimo skirti baudų vidurkio, jos nėra atgrasančios nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo“, – sako STT direktorius Saulius Urbanavičius. Šių metų pirmąjį pusmetį už sunkius korupcinio pobūdžio nusikaltimus vidutiniškai buvo paskirtos 1,7 karto mažesnės baudos nei už apysunkius nusikaltimus (atitinkamai 3 tūkst. 261 euras ir 5 tūkst. 559 eurai). Už sunkius korupcinius nusikaltimus per šį laikotarpį skirtos baudos vidutiniškai sudarė 17 proc., už apysunkius ir nesunkius nusikaltimus – po 26 proc. galimo skirti baudų vidurkio.

Pasak STT vadovo, nuo korupcinių nusikaltimų neatgraso ir laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas. „Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) taip pat atkreipia dėmesį, kad baudos už korupcinius nusikaltimus Lietuvoje nėra pakankamos. Tikimės, kad šiuo metu inicijuojamos Baudžiamojo kodekso pataisos, kurios buvo parengtos konsultuojantis su Specialiųjų tyrimų tarnyba, bus priimtos ir Lietuva galės pasiekti aukštesnius skaidrumo standartus“, – teigia jis. Prezidentė Dalia Grybauskaitė per Seimo rudens sesiją ketina pateikti Baudžiamojo kodekso pataisas didinti baudas už visus nusikaltimus, o korupciniuose nusikaltimuose baudas susieti su žalos dydžiu, nusikaltėlių gauta nauda ar kyšio suma. Pasak Prezidentūros atstovų, pataisos svarbios siekiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), nes jos ekspertai yra išsakę pastabų dėl neadekvačių baudų. Lietuva į organizaciją tikisi įstoti kitąmet. Šiuo metu minimali bauda Baudžiamajame kodekse yra 38 eurai – vadinamasis vienas minimalus gyvenimo lygis (MGL). Norima minimalią baudą naikinti ir jį diferencijuoti priklausomai nuo nusikalstamos veikos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.