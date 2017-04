Pranešama, kad Švedijos sostinėje Stokholme sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią, skelbiama, kad mažiausiai 2 žmonės žuvo, dar dešimtys galėjo būti sužeist, tačiau ši informacija kol kas oficialiai nepatvirtinta. Remiantis Švedijos policijos informacija, išpuolis įvykdytas Stokholmo centre. Įvykio liudininkai tvirtina girdėję šūvius.

Šis incidentas įvyko prieš 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku prie didžiausio mieste pėsčiųjų bulvaro.

Policija aptvėrė teritoriją aplink įvykio vietą.

„The Guardian“ skelbia, kad žuvo trys žmonės, kiek žmonių sužeista kol kas nepatikslinama.

Išpuolis įvykdytas labai daug žmonių pritraukiančioje prekybos centrų gatvėje.

„14.53 val. sulaukėme pranešimo, kad žmonės sužeidė kitus žmones Drottninggatan gatvėje, netoli Klarabergsgatan gatvės. Dabar esame įvykio vietoje“, – sakė policijos atstovas leidiniui „The Lokal“.

Policija dar nežino aukų skaičiaus, su gelbėjimo tarnybomis aiškinamasi, kiek jų galėtų būti.

Policija nekomentavo, ar incidentas gali būti susijęs su teroristais ir kas atsitiko automobiliui, ir sakė, kad tebevyksta tyrimas.

„Nežinau, kur šiuo metu yra automobilis, atnaujintą informaciją pateiksime mūsų interneto svetainėje“, – sakė policijos atstovas.

Anot švedų laikraščio „Aftonbladet“, viena liudininkė sakė mačiusi bėgančius „šimtus žmonių“.

Išpuolis Stokholme Švedijos policija patvirtino, kad yra aukų Švedijos policija patvirtino, kad mažiausiai du žmonės žuvo, dar dešimtys galėjo būti sužeisti.

Švedijos radijas pranešė, kad per autoavariją žuvo trys žmonės, o televizija SVT pranešė, kad buvo girdėti šūviai.

Iš įvykio vietos matėsi kylantys tiršti dūmai, bet policija kol kas nepateikė daugiau informacijos.

Vaizdo reportažuose matyti, kad įvykio vietą uždarė policija, prie užtvarų susirinko minia.

Stokholmo centre girdėjosi sraigtasparnių gausmas, į įvykio vietą buvo pasiųsta daug policijos ir greitosios pagalbos automobilių, pasakojo liudininkai.

Kol kas neaišku, ar šis įvykis yra nelaimingas atsitikimas, ar sąmoninga ataka.

Kovo 22 dieną Londone užpuolikas nukreipė visureigį į žmones ant Vestminsterio tilto, paskui sudaužė automobilį ir mirtinai subadė parlamento rūmus saugojusį policininką, kol galiausiai buvo nukautas. Per šį teroro aktą žuvo iš viso penki žmonės.