Leidinio duomenimis, mikroautobusu važiavo studentai.

Tiksli sprogimo priežastis kol kas nenustatyta, bet, pasak žiniasklaidos, policija neatmeta versijos, kad automobilyje sprogo savadarbis sprogstamasis įtaisas.

6 injured in blast on shuttle bus in Istanbul https://t.co/YbF4y8lncu pic.twitter.com/xRvPjoM31K

— China Xinhua News (@XHNews) April 26, 2017