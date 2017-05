Sprogimo Mančesteryje liudininkai: arenoje kilo didžiulė panika, matėme tysančius kūnus

„Mačiau ant žemės tysančius kūnus“

Andy‘is Holey‘is, kuris prie arenos atvyko po koncerto pasiimti jame buvusių žmonos ir dukros, BBC pasakojo: „Kai laukiau, nugriaudėjo tas sprogimas. Sprogimo banga mane nuo vienų durų nubloškė iki kitų durų, apie 9 metrus. Kai atsistojau, pamačiau aplinkui tysančius kūnus. Pirmoji mintis buvo bet kokia kaina patekti į arenos vidų ir susirasti savo šeimą. Negalėdamas jų rasti, vėl išėjau į lauk. Kartu su ugniagesiais ir policininkais ieškojau savo žmonos ir dukros“.

A. Holey‘is BBC sakė, kad netrukus rado tiek žmoną, tiek dukrą, laimei, jos nenukentėjo.

Gary‘s Walkeris iš Lydso BBC „Radio 5 Live“ sakė nukentėjęs nuo sprogimo skeveldrų, kuriuos sužeidė jo pėdą. Brito žmona buvo sužeista į pilvą. Abu prie arenos atvyko pasiimti koncerte buvusių dukrų.

„Tai tikrai buvo sprogimas, galingas sprogimas. Jis nugriaudėjo netoliese bilietų pardavimo vietos, šalia įėjimo į areną. Išklausėme paskutinę dainą, kai staiga tarsi sužaibavo, pasigirdo siaubingas griausmas, ėmė rūkti dūmai“, – pasakoja G. Walkeris.

Vaizdo įrašas iš koncerto salės po sprogimo:

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE— ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017