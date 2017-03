Šnipas išviešino didžiausias KGB paslaptis: vienu metu turėjau dvi žmonas, o bėgdamas išsigalvojau siaubingą ligą

Tikrasis Jackas Barsky mirė 1955-ųjų rugsėjį būdamas 10 metų amžiaus ir yra palaidotas Libano kalnų kapinėse, Vašingtono priemiestyje. Tačiau žmogus tokiu vardu gyvena ir praėjus daugiau nei 60 metų, 2017-aisiais. Ir jo pasas – tikras. Šiam JAV piliečiui dabar 67-eri, o gimė jis Albertu Dittrichu.

Visai mažytę savo dukrą ir žmoną jis paliko namuose Kvinse. Vos įžengęs į požeminį tunelį jis pastebėjo šį tą pritrenkiančio – raudonos spalvos dažus ant metalinio atitvaro. J. Barsky šio ženklo laukė kiekvieną rytą jau daugybę metų. Jis suprato, kad turi labai greitai priimti jo gyvenimą neišvengiamai pakeisiantį sprendimą.

Jis kuo puikiausiai suvokė, kad raudoni dažai – tai įspėjimas apie jam kilusį pavojų, todėl jis privalo kuo greičiau pasiimti pinigus ir dokumentus, kurie jo laukė iš anksto sutartoje vietoje. Jis turėjo vykti į Kanadą ir susisiekti su Sovietų Sąjungos konsulatu Toronte, rašo „The Guardian“. Visi jo išvykimui iš šalies būtini paruošiamieji darbai bus atlikti kitų asmenų. Atėjo laikas jam atsikratyti J. Barsky tapatybės ir atvirsti į Albrechtą Dittrichą, chemiką ir KGB agentą, turintį žmoną ir septynerių sūnų, nekantriai jo laukiančius Rytų Vokietijoje. J. Barsky mąstė apie savo dukterį Chelsea, kuri gimė JAV. Ar jis iš tikrųjų galėtų ją palikti? Jei vis tik nepaliktų, kiek ilgai jis galėtų slapstytis nuo KGB ir JAV kontržvalgybos?

Neįprastai šiltą sausio mėnesio popietę su J. Barsky susitinku viešbutyje, Džordžijos valstijoje, Atlantoje. Jis tvirtai paspaudžia man ranką. Dabar jau 67-erių vyras pastaruosius tris dešimtmečius gyvena ganėtinai ramiai. Vis tik metai, kuriuos jis praleido slapstydamasis, buvo tikrai nelengvi tiek jam, tiek ir jo artimiesiems. Tik neseniai jam pagaliau pavyko galutinai išspręsti visus praeities klausimus. Be jokios abejonės, tai jam suteikia nepakartojamą laisvės jausmą. „Visus šiuos metus štai čia turėjau mažą žmogeliuką, – patikino jis, rodydamas į plaukus. – Jis nuolat stebėjo, ką kalbu, ir neleisdavo man vykti į tam tikrą teritoriją. Pagaliau jis buvo nužudytas ir tai buvo panašu į sprogimą.“ Dabar šis žmogus tapęs tikru plepiu, kurį prakalbinti tikrai nėra sudėtinga.

J. Barsky istorija – puikus priminimas apie milžiniškus resursus, kuriuos rusai buvo pasirengę leisti Šaltojo karo metais, siekdami nusiųsti savo agentų į priešo teritoriją. Tais laikais įsilaužimai į duomenų bazes dar nebuvo vykdomi, o ir paprasčiausia kelionė iš Maskvos į Vakarus buvo kur kas sudėtingiau įvykdoma. „Kai dabar apie visa tai kalbu, tai man atrodo nerealu, – patikino jis, prisimindamas savo kelionę iš Rytų Vokietijos į JAV. – Atrodo, kad tai buvau ne aš, bet tai buvau būtent aš.“

A. Dittrichas gimė 1949 metais nedideliame Rytų Vokietijos miestelyje šalia Lenkijos sienos. Jo tėvas dirbo mokytoju ir buvo ištikimas marksizmo ir leninizmo rėmėjas. Savo motiną pats A. Dittrichas vadina protinga moterimi, neapkabindavusia jo pakankamai. „Ji mane išsiuntė į internatinę mokyklą, kai man buvo keturiolika, ir aš niekada jos nepasiilgau”, – vaikystės prisiminimais dalinosi jis. Neilgai trukus jo tėvai išsiskyrė ir jo ryšys su tėvu nutrūko.

A. Dittrichui mokslai sekėsi puikiai – Jenos universitete jis mokėsi chemijos. Kai vaikinas mokėsi ketvirtame kurse, į jo bendrabučio kambario duris pasibeldė žmogus ir paklausė, ar jį domina karjera lęšių gamybos įmonėje „Carl Zeiss“. Greitai paaiškėjo, kad nepažįstamasis – Rytų Vokietijos žvalgybos tarnybos „Stasi“ pasiuntinys. A. Dittrichas gavo pakvietimą atvykti vakarienės į restoraną, kur jis buvo supažindintas su kitu asmeniu – Hermanu, kalbėjusiu vokiškai su lengvu rusišku akcentu. Šis asmuo informavo, kad žvalgybos tarnybą domina galimybė ruošti jį slaptam darbui. Likusius mėnesius A. Dittrichas studijavo įprastu režimu, o kiekvieną pirmadienio rytą susitikdavo su Hermanu. Iš pradžių susitikimai vykdavo agento automobilyje, vėliau – saugiame name.

Kai A. Dittrichas baigė studijas ir ėmėsi doktorantūros, Hermanas trims savaitėms jį išsiuntė į Rytų Berlyną, kur jis turėjo susitikti su asmeniu vardu Borisas. Po kelias savaites trukusių apmokymų A. Dittrichas buvo nuvežtas į sovietų karinę bazę miesto pakraštyje, kur jis kartu su Borisu susitiko su aukšto rango KGB agentu. Jam buvo pasakyta, kad Sovietų Sąjungai reikalingi tik noro turintys šnipai, todėl jis gali laisvai apsispręsti. A. Dittrichui skirtos 24 valandos, per kurias jis turėjo priimti sprendimą.

A. Dittrichas patikino buvęs atsidavęs komunistas, tačiau būtent ego ir romantika, susijusi su šnipinėjimu, priimant sprendimą jam turėjo didesnės įtakos nei ideologija. „Maniau, kad esu tikras intelektualas, protingesnis už beveik visus,“ – teigė jis. Nors iš pradžių atrodė, kad jis kalba kaip tikras amerikietis iš Rytų pakrantės, tačiau perklausius įrašus pasigirsta vokiškų intonacijų.

1973 metų vasario mėnesį A. Dittrichas savo mamai pasakė išeinantis iš universiteto ir persikeliantis į Berlyną, kur ketina kibti į diplomatijos mokslus. Jo kaip KGB agento apmokymai prasidėjo čia, kur juos rengė rusai, o nurodymus į vokiečių kalbą vertė padėjėjas.

