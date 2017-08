Smurto proveržis JAV: dėl nacionalistų mitingo paskelbta nepaprastoji padėtis

Per susirėmimus tarp kraštutinių dešiniųjų grupių ir jiems nepritariančiųjų jau sužeisti mažiausiai du asmenys, pranešė policija.

Į žmones, protestuojančius prieš šį protestą įvažiavo automobilis, keli žmonės buvo sužeisti. Tuo metu kanalas „Fox News“, remdamasis miesto mero pateikta informacija, praneša apie vieną žuvusį žmogų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasmerkė smurtavimą.

Prasidėjus susirėmimams, į nepritariančiųjų protestuotojams minią įvažiavo automobilis. Dar neaišku, kiek žmonių sužeista per šį incidentą.

Kiek anksčiau policija paleido į demonstrantus ašarinių dujų. Emancipacijos parke paskelbus neteisėtą asamblėją, buvo sulaikyti keli asmenys.

Kraštutiniai dešinieji (kai kurie turėjo konfederacijos vėliavą, kiti buvo skydais, dėvėjo šalmus) piktinasi, kad bus nuversta statula generolui Robertui Lee iš Šarlotsvilio. R. Lee vadovavo konfederatų pajėgoms JAV pilietiniame kare 1861–1865 m.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017