82 puslapių dokumente išdėstyti Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymai dėl migracijos valdymo Britanijai pasitraukus iš ES, numatantys nutraukti laisvą judėjimą iš bloko. „Tiesiai pasakius, tai reiškia, jog tam, kad būtų laikoma vertinga visai šaliai, imigracija turėtų teikti naudą ne tik patiems migrantams, bet ir esamiems gyventojams“, – pabrėžiama dokumente. Vyriausybė po „Brexit“ numato dvejopą sistemą atvykstantiems ES piliečiams. Tie, kurie norės likti ilgam laikui, turės kreiptis dėl leidimo gyventi dvejiems metams. Susiję straipsniai: Dėl „Brexit“ politikas atsisakė pilietybės – jam gėda būti britu Didžioji Britanija pasiruošusi suintensyvinti „Brexit“ derybas Tačiau tie, kas bus laikomi „aukštos kvalifikacijos“ darbuotojais, galės kreiptis dėl leidimo laikotarpiui iki penkerių metų, rodo pasiūlymai. Ilgame dokumente, pažymėtame žyma „įslaptinta“, Britanijos vidaus reikalų ministerija taip pat sako, kad gali „sugriežtinti“ šeimos narių, kuriems leidžiama lydėti ES darbuotojus į Britaniją, apibrėžimą. Siūlomas limitas yra partneriai, vaikai iki 18 metų ir suaugę išlaikomi giminaičiai. Pasikeitimų bus ir prie Britanijos sienos: nutekintame dokumente sakoma, jog vyriausybė planuoja reikalauti, kad visi ES piliečiai keliautų su pasais, o ne su tapatybės kortelėmis, kaip galima dabar.

Ši priemonė galėtų būti įvesta iškart, kai Britanija išstos iš bloko. Tai turėtų įvykti 2019 metų kovo 29 dieną. Tačiau Vidaus reikalų ministerija žada „adekvatų išankstinį įspėjimą“. Šiems planams visiškai įgyvendinti numatomas mažiausiai dvejų metų periodas po „Brexit“. Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad vyriausybė nekomentuos nutekinto projekto. „Savo pradinius pasiūlymus dėl naujos imigracijos sistemos, kuria bus susigrąžinta JK sienų kontrolė, skelbsime vėliau šį rudenį“, – sakė atstovas. Savo piliečių teisių klausimą ES per „Brexit“ derybas, kurios etapais vyksta Briuselyje, vadina vienu svarbiausių prioritetų. Birželio mėnesį Britanijos vyriausybė išdėstė planus dėl ES piliečių, atvykusių į šalį prieš „Brexit“. Jie turėtų kreiptis dėl „nuolatinio statuso“, kuriuo būtų suteikiamas neribotas leidimas likti.











