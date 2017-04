Škotijos premjerė kritikuoja pirmalaikius rinkimus Didžiojoje Britanijoje

Kodėl Th. May nusprendė skelbti pirmalaikius parlamento rinkimus būtent dabar? Vienas iš atsakymų, kodėl rinkimų reikia čia ir dabar, yra Konservatorių įsitikinimas užtikrinta pergale. Be to, toks laimėjimas suteiktų premjerei Theresai May daugiau galių parlamente sprendžiant „Brexit“ klausimus.