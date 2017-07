Skandalingas menininko verslas – pardavinėja benamius turtuoliams

Menininkas sumanė keistą pramogą – pardavinėti benamius žmones kaip realaus gyvenimo pokemonus. Vyras pritaisė nelaimėliams sekimo aparatus, tad kiekvieną jų judesį gali stebėti už konkretų benamį sumokėjęs asmuo, praneša Standart.co.uk.

Kristianas von Hornslethas, fotografavęs benamius, pritaisė jiems sekimo aparatus. Beveik 25 tūkst. svarų sterlingų sumokėjęs asmuo tarsi įsigyja savo asmeninį benamį, kurį gali sekti visą parą.

„Kiekvienam benamiui, kurių šiuo metu yra 10, prisegtas sekimo prietaisas. Tad jo pirkėjas ar savininkas gali juos nuolat stebėti per specialią aplikaciją. Ji konvertuoja benamį į pokemoną ar žmogų – Tamagoči. Be to, benamių savininkai gauna jų tikro aukso portretus“, – kalbėjo menininkas.

Kūrėjas įsitikinęs, kad šis projektas sujungia benamių kasdienybę, nelygybę visuomenėje ir interaktyvų meno konceptą: „Šis projektas atskleidžia dabartinę visuomenę. Įmanoma žmogų nuskraidinti į mėnulį, tačiau neįmanoma jų ištraukti iš gatvių. Aš privatizuoju benamius. Tai absurdas. Deja, tai tik dabartinio pasaulio atspindys.“

