Skandalas dėl žmonos Prancūzijoje skandina F. Fillono reitingus

Tai rodo penktadienį paskelbti viešosios nuomonės tyrimo instituto „Odoxa“ surengtos apklausos rezultatai, kuriais remiasi „Interfax“.

Apklausos duomenimis, 61 procentas jos dalyvių neigiamai vertina F. Fillono , priešingos nuomonės yra 38 procentai. Kiti respondentai neturėjo savo nuomonės šiuo klausimu.

2016 metų lapkritį F. Fillono veiklą teigiamai vertino apie 54 procentus prancūzų. Tad per kelis mėnesius jo populiarumas sumažėjo 16 procentų.

Apklausa buvo surengta sausio 26 d., joje dalyvavo 1012 žmonių.

Reitingo kritimas daugiausiai susijęs su skandalu dėl F. Fijono žmonos. Ketvirtadienį prokuratūra pradėjo tyrimą Penelope Fillon atžvilgiu, ji kaltinama valstybės lėšų išeikvojimu ir finansiniu piktnaudžiavimu.

Kaip teigia leidinys „Le Canard enchaine“, F. Fillonas per kelerius metus išmokėjo savo žmonai Penelopei 500 tūkstančių eurų, fiktyviai įforminęs ją savo padėjėja Nacionaliniame Susirinkime. Savaitraščio duomenimis, F. Fillono žmona nedirbo jokio konkretaus darbo, 1992-2002 metais tariamai eidama tas pareigas, į kurias ji buvo paskirta.

Pasak žiniasklaidos, kandidato į Prancūzijos prezidentus sutuoktinė per mėnesį gaudavo 6,9-7,9 tūkstančio eurų. Didelė suma jai buvo išmokėta 2012 metais, kai F. Fijonas paliko ministro pirmininko postą. Be to, ji kas mėnesį gaudavo po 5 tūkstančius eurų nuo 2012 metų gegužės iki 2013 metų gruodžio iš žurnalo „La Revue des deux mondes“, kurio savininkas yra senas F. Fijono draugas, nors, iš visko sprendžiant, irgi nedirbo ten jokio darbo.