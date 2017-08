Šiurpą kelianti istorija: dingusios švedų žurnalistės kūnas rastas smarkiai sudarkytas

„DNR atitinka“, – sakoma policijos „Twitter“ žinutėje.

Policija pridūrė, kad daugiau detalių bus pateikta per spaudos konferenciją, prasidėsiančią 9 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku.

Povandeninio laivo „UC3 Nautilus“ konstruktorius ir savininkas – 46 metų Peteris Madsenas – anksčiau tvirtino, kad pastarąjį kartą matė K. Wall, kai išleido ją iš laivo vienos salos Kopenhagoje pakraštyje rugpjūčio 10 dieną po pasiplaukiojimo, per kurį jis šiai reporterei davė interviu.

Tačiau vėliau vyras, kuriam anksčiau buvo pateikti kaltinimai dėl nužudymo per neatsargumą, „policijai ir teismui sakė, kad povandeniniame laive įvyko nelaimė, dėl kurios mirė Kim Wall; tada jis ją palaidojęs jūroje – nežinomoje vietoje Kiogės įlankoje“ į pietus nuo Kopenhagos, nurodė policija.

Kopenhagos policija, surengusi intensyvias 30-metės K. Wall paieškas, vėliau pirmadienį paskelbė radusi Kiogės įlankoje moters torsą.

Rugpjūčio 10-osios vakarą keli žmonės matė K. Wall ir P. Madseną plaukiančius kartu 18 metrų ilgio povandeniniu laivu vandenyse netoli Kopenhagos. Internete taip pat buvo paskelbta nuotraukų, kuriose besišypsanti reporterė matoma su P. Madsenu.

