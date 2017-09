„Po susirėmimų su „Daesh“ mūsų pajėgos šiandien susigrąžino visišką Rakos senamiesčio kontrolę“, – pranešė SDF atstovas Talalas Sello, panaudodamas arabišką IS grupuotės pavadinimą. „Esame pačiame IS gerai saugomo miesto centre kvartalo, kuriame yra dauguma (džihadistų) bazių, pakraštyje“, – sakė jis. Manoma, kad mieto centre yra įstrigę iki 25 tūkst. civilių gyventojų ir dauguma IS kovotojų. Sirijos demokratinės pajėgos (SDF), kurdų ir arabų kovotojų aljansas, pirmą kartą į Raką įsiveržė birželio pradžioje, o po mėnesio pasiekė Rakos senamiestį. Susiję straipsniai: JAV remiamos pajėgos atsikovojo iš „Islamo valstybės“ dar vieną Rakos rajoną JAV palaikomos pajėgos Sirijoje prasiveržė per Rakos senamiesčio sieną Į senamiestį kovotojams pavyko patekti tik tada, kai JAV vadovaujamos koalicijos lėktuvai bombarduodami išmušė dvi skyles 2,5 km ilgio senamiestį juosiančioje Rakos sienoje. SDF kontroliuoja daugiau nei 60 proc. Rakos miesto ir didžiąją dalį jos šiaurinės provincijos. T.Sello nesakė, kad aljansas planuoja perimti visos Rakos kontrolę, tačiau patikino, kad operacijos vyksta „pagal planą“. „Istorinę vertę turinčio senamiesčio kontrolė yra moralinė pergalė prieš IS, kuri Rakoje netenka savo galių. Jos pralaimėjimas čia yra neišvengiamas“, – pridūrė jis. Tuo tarpu padėtį stebinti Londone įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ nurodė, kad SDF pajėgoms liko iš džihadistų atkovoti nedidelę senamiesčio dalį, todėl susirėmimai vyksta toliau. IS užėmė Raką 2014 metų pradžioje. Džihadistai šį miestą paskelbė savo „kalifato“ faktine sostine Sirijoje. Šis miestas jau pagarsėjo kaip pačių žiauriausių IS nusikaltimų vieta: Rakoje džihadistai masiškai kapojo galvas belaisviams; manoma, kad iš ten yra koordinuojamos ir užsienyje rengiamos grupuotės atakos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.