Sirijoje ir Irake nukauti trys aukšto rango „Islamo valstybės“ kovotojai

Pranešime teigiama, kad IS operatyvininkas iš Turkijos Mustafa Gunesas buvo nukautas per oro antskrydį Sirijos Majadino mieste balandžio 27 dieną. IS operacijų planuotojas iš Alžyro Abu Asimas al-Jazeri tame pačiame mieste žuvo gegužės 11 dieną.

Tuo tarpu IS karo vadas Abu Khattabas al-Rawi gegužės 18 dieną buvo nukautas Irako Al Kaimo mieste. Pranešime teigiama, kad visi trys nukautieji buvo užsienio kovotojai, bet A. al-Rawi kilmė neatskleidžiama.