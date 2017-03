Sirija dėl Izraelio grasinimų gali kreiptis pagalbos į Rusiją

„Sirija tokio ultimatumo iš Izraelio negali priimti, ji gali kreiptis pagalbos į mus šiai problemai spręsti“, – agentūrai „Interfax“ sakė jis, komentuodamas Izraelio ultimatyvų perspėjimą sunaikinti Sirijos oro gynybos sistemas, jei jos dar bent kartą atakuos Izraelio lėktuvus.

„Jei Sirija dėl to kreiptųsi, Rusija gali suteikti Sirijos armijai atitinkamą ginkluotę arba savo priešlėktuvinės gynybos sistemomis užtikrintų tam tikros teritorijos saugumą“, – pridūrė Rusijos karinis ekspertas.

Izraelio gynybos ministras Avigdoras Liebermanas sekmadienį pagrasino „nė kiek nedvejojant“ sunaikinti Sirijos oro gynybos sistemas, jei bus dar bent kartą paleistos raketos į Izraelio karo lėktuvus.

Izraelio karo lėktuvai penktadienį smogė į kelis objektus Sirijoje, kur anot ministro pirmininko Benjamino Netanyahu, taikytasi į ginkluotę, gabentą Libano šiitų judėjimo „Hizbollah“ kovotojams.

Sirijos karinių pajėgų tvirtinimu, vienas Izraelio lėktuvas buvo numuštas ir vienas pamuštas, tačiau Izraelio kariškiai tai neigia.

Šis incidentas yra rimčiausias tarp dviejų valstybių nuo 2011-ųjų kovo, kai Sirijoje kilo pilietinis karas. Be to, abi šalys formaliai nėra užbaigusios konflikto nuo 1967-ųjų Šešių dienų karo, per kurį Izraelis užėmė ir aneksavo Golano aukštumas.

Rusijos gynybos ministerija neseniai skelbė, jog Sirijos armija turi priešlėktuvinės gynybos sistemų S-200, „Buk“ ir kitokių, Sirijoje esančios Rusijos karinės bazės ginamos naujesnės kartos tokiomis sistemomis – S-300B4, S-400, „Pancir-S1“.