„Pirminis vertinimas rodo, kad buvo paleista vidutinio nuotolio balistinė raketa (IRBM)“, - pranešime nurodė Pentagonas. „Šiaurės Amerikos aerokosminės gynybos štabas nustatė, kad šis balistinės raketos bandymas nekėlė grėsmės Šiaurės Amerikai. JAV Ramiojo vandenyno štabas nustatė, kad šis balistinės raketos bandymas nekėlė grėsmės Guamui“, - tvirtino Gynybos departamentas. Šiaurės Korėja liepą išbandė ilgojo nuotolio tarpžemyninę balistinę raketą ir taip parodė turinti galimybes smogti žemyninei JAV daliai. Po to Pchenjanas pagrasino paleisti kelias raketas link Ramiojo vandenyno salos Guamo, kur įsikūrusios svarbios JAV karinės bazės. Vašingtonas tada perspėjo, jog tai būtų raudona linija, kurios Šiaurės Korėja neturėtų peržengti. Šį antradienį paleista vidutinio nuotolio raketa buvo paleista virš Japonijos, kurią Pentagonas pavadino kertine JAV sąjungininke. „Mūsų įsipareigojimas ginti mūsų sąjungininkus, įskaitant Korėjos Respubliką ir JAV, šių grėsmių akivaizdoje išlieka nepajudinamas. Mes išliekame pasiruošę ginti save ir mūsų sąjungininkus nuo bet kokios atakos ar provokacijos“, - teigė JAV gynybos departamentas.

