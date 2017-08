Pirmoji šalies ponia Ri Sol Ju trečią poros vaiką pagimdė vasarį, antradienį pranešė naujienų agentūra „Yonhap“, remdamasi Pietų Korėjos parlamentarais, gavusiais informacijos iš Nacionalinės žvalgybos tarnybos.

Ri Sol Ju pernai ilgam laikui dingo iš viešumos, tad buvo spėliojama, kad ji galbūt laukiasi.

Naujienos apie naują kūdikį pasirodė Šiaurės Korėjai paleidus balistinę raketą praskrieti virš Japonijos šiaurinės dalies.

Kaip rodė ankstesni Seulo žvalgybos pranešimai, Ri Sol Ju už Kim Jong Uno ištekėjo 2009 metais, o 2010-aisiais pagimdė jųdviejų pirmagimį. Antrasis poros vaikas gimė 2013 metais. Susiję straipsniai: Kim Jong Uno beprotybės paslaptys: kaip diktatorius virto pabaisa Kim Jong Unas davė nurodymą didinti raketų variklių gamybą

Kim Jong Unas yra Šiaurės Korėją valdančios dinastijos trečios kartos atstovas, tačiau apie pirmąją šalies šeimą skelbiama nedaug.

Buvusi NBA žvaigždė Dennisas Rodmanas po savo kelionės į Šiaurės Korėją 2013 metais buvo vienintelis informacijos apie antrą poros vaiką – mergaitę vardu Ju Ae – šaltinis.

D.Rodmanas, kuris sakė laikęs Kim Jon Uno dukterį rankose, Šiaurės Korėjos lyderį pavadino „geru tėčiu“, turinčiu „gerą šeimą“.

Nors Kim Jong Unas yra viešesnis asmuo nei buvo jo intravertiškas tėvas Kim Jong Ilas, asmeninių detalių apie jį žinoma nedaug. Nėra patvirtintos net tikslios jo gimimo ir vestuvių datos.

Pietų Korėjos žvalgybos pranešimuose sakoma, kad Ri Sol Ju yra kilusi iš paprastos šeimos, kad jos tėvas yra mokslininkas, o motina – gydytoja.

2005 metais ji lankėsi Pietų Korėjoje kaip savo šalies ekipos Azijos atletikos čempionate palaikančios komandos lyderė.











