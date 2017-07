Šiaurės Korėjos krizė: ar D. Trumpui teks žengti netikėtą žingsnį?

Prieš šešis mėnesius Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ teigė, kad Šiaurės Korėjai niekada nebus leista turėti raketą, kuri galėtų smogti JAV. Prieš keletą dienų Pchenjanas paleido pirmąją tarpžemyninę balistinę raketą.

Raketa pakilo į 2800 kilometrų aukštį, nuskrido 930 kilometrų ir nukrito į vandenyną. Nors tokia raketa nepasiektų didžiosios žemyninės JAV teritorijos dalies, tačiau ji keltų grėsmę Aliaskai ir JAV karinėms bazėms bei pajėgoms Ramiajame vandenyne.

Atsižvelgiant į testų tempą ir pobūdį, tikėtina, kad jau nelabai tolimoje ateityje Šiaurės Korėja sugebės pasigaminti dar didesnio nuotolio raketą, rašo K. Sengupta. Vis dar neaišku, ar Pchenjanas pajėgus apginkluoti raketą branduoliniu užtaisu. Tačiau JAV pareigūnai pripažįsta, kad greičiausiai tai įvyks.

Neseniai JAV generolas leitenantas Vincentas Stewartas kalbėdamas viename iš Senato komitetų pareiškė: „Režimas yra pasiryžęs pasiekti šį tikslą, ir tai atrodo neišvengiama.“ Pasak jo, vienintelė likusi kliūtis – ištobulinti balistinės raketos grįžimą į atmosferą.

Tad ko gali imtis JAV ir tarptautinė bendruomenė, kad neleistų Kim Jong Unui susikurti branduolinių tarpžemyninių balistinių raketų arsenalą?

Tenka pripažinti, kad galimi veiksmų variantai yra riboti. Vašingtonas mėgino kalbėti griežtu tonu, užsimindamas apie galimus karinius smūgius. Tačiau tai būtų labai rizikinga. Nustatyti taikinius ir juos atakuoti būtų nelengva, be to, netoli sienos esanti Pietų Korėjos sostinė Seulas labai nukentėtų nuo atsakomųjų smūgių – tikėtina, kad aukų skaičius būtų milžiniškas.

JAV gynybos sekretorius generolas Jamesas Mattisas perspėjo: „Jei vis dėlto tektų imtis karinių veiksmų, tai bus sunkiai suvokiamo masto tragedija. Todėl siekiame bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis, Kinija, Japonija ir Pietų Korėja, kad rastume tinkamą problemos sprendimą.“

Po pastarojo raketų bandymo paskelbtoje „Twitter“ žinutėje buvo mažai D. Trumpui būdingų išvedžiojimų. Nebuvo jokių grasinimų, kad JAV imsis veiksmų prieš Kim Jong Uną ar jo režimą. Atrodo, kad JAV prezidentas yra pasirengęs šios krizės sprendimą palikti kitiems.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017