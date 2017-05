Šio bandymo tikslas – naujosios balistinės raketos, galinčios pernešti didelės apimties ir svorio branduolinę kovinę galvutę, taktinių ir technologinių specifikacijų patikrinimas.

Šiaurės Korėja ragina JAV nerengti provokacijų ir tikina, kad JAV kontinentinės ir Ramiojo vandenyno operacijos patenka į Šiaurės Korėjos raketų pasiekiamumo zoną.

Raketa galėtų smogti JAV karinei bazei

Analitikai šiuos bandymus pavadino sėkmingiausiais Šiaurės Korėjos vykdytų tokio pobūdžio bandymų istorijoje ir reikšminga pažanga šiai šaliai siekiant sukurti tarpžemyninę balistinę raketą su branduoliniu užtaisu (ICBM).

Sekmadienį buvo paleista nauja „žemė-žemė“ tipo vidutinio nuotolio strateginė balistinė raketa „Hwasong 12“, pranešė Šiaurės Korėjos oficiali naujienų agentūra KCNA.

Šalies lyderis Kim Jong-Unas asmeniškai stebėjo raketos bandymą, nurodė agentūra.

