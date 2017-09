9 val. 30 min. Lietuvos laiku Šiaurės Korėja paskelbė sėkmingai atlikusi vandenilinės bombos bandymus. Šiaurės Korėja taip pat paskelbė, kad naująjį ginklą galima įtaisyti tarpžemyninėje balistinėje raketoje.

Apie, kaip spėjama, bombos sukeltus žemės drebėjimus neskelbiama.

Drebėjimai buvo užfiksuoti šalies šiaurės rytų dalyje, kurioje ir anksčiau buvo atliekami raketiniai bandymai. Minėta teritorija yra netoli sienos su Kinija.

Pietų Korėjos meteorologai teigia, kad drebėjimai buvo 9,8 karto galingesni už tuos, kuriuos sukėlė 5-tas branduolinio ginklo bandymas Šiaurės Korėjoje 2016 metų rugsėjo mėnesį.

Intenete taip pat išplatinti vaizdai, kuriuose Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas neva pasirašo įsakymą pradėti branduolinio ginklo bandymus.

Japonijos užsienio reikalų ministras Taro Kono sekmadienio ryte patvirtino, kad seisminius judėjimus sukėlė būtent branduoliniai bandymai.

Dėl situacijos Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas taip pat sušaukė neeilinį susirinkimą.

Drebėjimas užfiksuotas praėjus valandai po to, kuomet pasirodė fotografijos, kuriose Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas užfiksuotas prie naujo tipo vandenilinės raketos.

Šiaurės Korėjos žiniasklaida jau anksčiau skelbė apie naują branduolinį užtaisą ir tai, kad jos lyderis stebėjo, kaip naujas ginklas dedamas į tarpžemyninę balistinę raketą.

Šiaurės Korėja anksčiau teigė sumažinusi savo branduolinių ginklų arsenalą, tačiau ekspertai tuo abejoja. Skeptiškai buvo vertinama ir tai, kad Šiaurės Korėja susikonstravo vandenilinę bombą.

Vandenilinės bombos atomų susiliejimo metu išslaivina didžiulius kiekius energijos ir yra gerokai galingesnės už branduolines raketas, kurios energiją sukaupia skylant atomui.

D. Trumpas bandymą pavadino "pavojingu ir priešišku"

Šiaurės Korėjos veiksmus Donaldas J. Trumpas pavadino pavojingais. Tuo pačiu JAV prezidentas savo "Twitter" paskyroje teigė, kad dabar Pietų Korėjos politika santykiuose su Šiaurės Korėja netinkama.

"Jie supranta tiek vieną dalyką", - teigia JAV vadovas.

Kitoje žinutėje D. Trumpas teigė, kad Šiaurės Korėja tapo grėsme ir kaimyninei Kinijai, kuri stengiasi padėti, tačiau nesėkmingai.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017