Gandai apie J. Dresnoko mirtį pasklido anksčiau šiais metais. Naujausias vaizdo įrašas, kuriame nusifilmavo jo sūnūs Tedas ir Jamesas jaunesnysis, abu vilkintys karines uniformas ir sklandžiai kalbantys korėjietiškai, yra oficialus patvirtinimas.

Jamesas jaunesnysis sako, kad „mūsų šeimai tai buvo šokas – tėvas mirė labai netikėtai“, tačiau pridūrė, kad „tėvas šį pasaulį paliko ramia sąžine ir dėl nieko nesigailėdamas“.

„Vienas dalykas, ko mūsų prašė tėvas, tapti lojaliais darbuotojais, nuolankiai tarnauti didžiajam lyderiui Kim Jong Unui ir savo vaikus auklėti taip, kad jie sektų tuo pačiu keliu ir skleistų šviesą“, – kalbėjo Jamesas jaunesnysis. Interviu praeitą savaitę buvo publikuojamas „Uriminzokkiri“ puslapyje internete.

Atsižvelgiant į faktą, kad J. Dresnokas mirė praeitais metais, kyla nemažai klausimų dėl interviu laiko. Jis buvo paskelbtas prieš prasidedant jungtinėms Jungtinių Valstijų ir Pietų Korėjos karinėms pratyboms, kurios kas kartą įsiutina Pchenjaną. Be to, pastarosiomis savaitėmis Vašingtonas ir Pchenjanas vienas kitam negaili nei grasinimų, nei įžeidimų.

Vaizdo įrašas paviešintas praėjus savaitei po to, kai „Los Angeles Times“ paskelbė interviu su dar vienu JAV kariu, pabėgusiu į Šiaurės Korėją, Charlesu Jenkinsu, kurio pasakojimai neretai prieštaravo J. Dresnoko teiginiams. Be to, galiausiai Ch. Jenkinsas visgi grįžo atgal į Jungtines Valstijas.

Šiaurės Korėjos analitikas Michaelas Maddenas BBC sakė, kad tokie vaizdo įrašai – seniai užmarštin nugrimzdusios kartos Šiaurės Korėjos propaganda. Jo teigimu, labai tikėtina, kad dauguma tų, kurie rūpinosi J. Dresnoko saugumu, Šiaurės Korėjos valdančiųjų režime seniai nebelikę.

J. Dreskonas – vienas iš keturių JAV karių, kurie XX amžiaus 7-ąjį dešimtmetį pabėgo į Šiaurės Korėją ir daugiau nei 50 metų pragyveno izoliuotoje komunistinėje šalyje. Primenama, kad tuo metu, kai paspruko į Šiaurės Korėją, karys buvo įsivėlęs į skyrybų procesą, jam grėsė karo teismas.

2006 metais britų kino kūrėjų sukurtame dokumentiniame filme „Crossing the Line“ karys prisimena sau pasakęs: „Velniop viską – mano gyvenimas man buvo įgrisęs iki gyvo kaulo: vaikystė, santuoka, karinė tarnyba. Viskas nuo A iki Z – tai buvo pabaiga“.

Amerikietis į Šiaurės Korėją iškeliavo 1962 metų rugpjūčio 15 dieną, nebūdamas tikras, ar pavyks ištverti kelionę minų nusėta demilitarizuota zona, skiriančia Šiaurės ir Pietų Korėją. Visgi pavyko ir jis pradėjo naują gyvenimą. Šiaurės Korėjoje sutiko ir vedė moterį iš Rumunijos, su kuria susilaukė dviejų sūnų – Tedo ir Jameso jaunesniojo.

Amerikietis turėjo ir trečią sūnų, kurį jam 2001 metaus pagimdė korėjietės ir diplomato iš Afrikos dukra. Šią moterį jis vedė mirus sutuoktinei iš Rumunijos.

Kartu su kitais pabėgėliais J. Dresnokas atliko labai svarbų vaidmenį Šiaurės Korėjos propagandiniame kine. Jam dažnai buvo patikimas priešo iš Jungtinių Valstijų vaidmuo. Šiaurės Korėjoje jis tapo tikra garsenybė. Amerikietis taip pat dėstė Pchenjano užsienio kalbų koledže, į anglų kalbą versdavo Šiaurės Korėjos lyderių pasisakymus.

„Nė akimirkai nesigailėjau pabėgęs į Šiaurės Korėją“, – pačioje 2006 metų dokumentinio filmo pradžioje angliškai su ryškiai juntamu akcentu teigia amerikietis.

„Čia jaučiuosi kaip namie. Tikrai kaip namie. Į nieką to neiškeisčiau“, – meilę Šiaurės Korėjai deklaravo amerikietis.