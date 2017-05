Šiaurės Korėja vadina save „raketinės technikos meistre“

Pentagonas antradienį pranešė pirmą kartą sėkmingai išbandęs priešraketinės gynybos sistemą, skirtą apsisaugoti nuo tarpžemyninių balistinių raketų. Antžeminė priešraketinės gynybos sistema buvo išbandyta Kalifornijos valstijoje esančioje karinių oro pajėgų bazėje. Ji numušė balistinės raketos maketą. Šiuo pranešimu Šiaurės Korėja, rodos, nori paspartinti lenktynes su JAV.

Šiaurės Korėjai intensyvinant grasinimus, sėkmingas JAV priešraketinės gynybos sistemos išbandymas suvokiamas kaip lūžio momentas JAV kariuomenės pastangose sukurti veiksmingą, nors ir ribotą, antžeminę gynybą nuo ICBM.

„Esame pasiruošę bet kur ir bet kuriuo metu pagal aukščiausiojo vado Kim Jong-Un nurodymą išbandyti ICBM“, - rašoma Šiaurės Korėjos laikraštyje „Rodong Sinmun“ išspausdintame straipsnyje, kurio pavadinimas skamba taip: „No one can stop the nuclear power state, rocketry master in the East“ („Niekas negali sustabdyti branduolinės valstybės, raketinės technikos meistrės Rytuose“).

Laikraštyje taip pat rašoma: „Jungtinės Valstijos privalo žinoti, kad mūsų pareiškimas, jog pasitelkus branduolinius ginklus galime pelenais paversti Los Andželo miestą, nėra tuščia grėsmė“.

Šiaurės Korėja per mažiau nei tris savaites jau išbandė tris balistines raketas ir dar labiau padidino tarptautinės bendruomenės susirūpinimą dėl Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų programos.

Didėja įtampa dėl Pchenjano siekio ištobulinti Jungtinėms Valstijoms smogti galinčius ginklus. Anksčiau šį mėnesį šalis išbandė, kaip pranešama, ilgiausio iki šiol nuotolio balistinę raketą, nuo pernai metų pradžios atliko du branduolinius bandymus ir daugybę raketų bandymų.