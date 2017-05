Šiaurės Korėja paskelbė pasiruošusi priimti į ginkluotę vidutinio nuotolio balistinę raketą

Valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) nurodė, kad šalies lyderis Kim Jong Unas stebėjo sekmadienį atliktą raketos paleidimą, išprovokavusį naujų tarptautinių smerkiančių pareiškimų ir grasinimų griežtinti sankcijas.

Pchenjanas šįkart išbandė „Pukguksong 2“ su kieto kuro varikliais, leidžiančiais paleisti raketą po daug trumpesnių pasirengimų, palyginus su raketomis, naudojančiomis skystus degalus, pažymėjo KCNA.

Beveik visos anksčiau sukonstruotos Šiaurės Korėjos raketos turi skysto kuro variklius. Jos pripildomos degalų prieš startą, o per šį gana ilgai trunkantį procesą priešas raketas gali susekti ir sunaikinti. Tuo tarpu kieto kuro raketos gali būti paleistos beveik iš karto.

Pietų Korėjos kariškiai jau anksčiau padarė išvadą, kad „Pukguksong 2“, Pchenjano turimų iš povandeninių laivų paleidžiamų balistinių raketų sausumos versija, yra varoma kietu kuru.

Kim Jong Unas „su pasididžiavimu“ pareiškė, kad „Pukguksong 2“ yra „labai tiksli“ raketa ir „sėkmingas strateginis ginklas“, sakoma KCNA pranešime. Agentūra pridūrė, kad lyderis „suteikė leidimą dislokuoti šią ginkluotės sistemą ir laikyti ją parengtą veikti“.

Naujausias bandymas „visiškai patvirtino“ šio įrenginio ir naujausio modelio kovinės galvutės valdymo sistemos patikimumą ir tikslumą, rašo KCNA. Pranešime sakoma, kad bandymų rezultatai buvo „idealūs“.

Šiaurės Korėjos valdančiosios Darbininkų partijos ruporas – dienraštis „Rodong Sinmun“ – paskelbė nuotraukų, kuriose matyti besišypsantis ir plojantis Kim Jong Unas, apsuptas savo padėjėjų stebėjimo poste, taip pat kylanti raketa.

Be to, laikraštis paskelbė kelias Žemės nuotraukas, esą padarytas iš raketos, pakilusios į kosmosą. Šiaurės Korėja tokių nuotraukų paskelbė pirmąkart.

Kim jon Unas „sakė esantis labai laimingas, pamatęs Žemės nuotraukas, padarytas iš mūsų raketos, ir (pridūrė), kad pasauli atrodo gražus“, sakoma KCNA pranešime. Agentūra nurodė, kad lyderis įsakė skubiai pradėti šių raketų „masinę gamybą“.

Skubus JT pasitarimas

Raketa, kurią Vašingtonas įvardijo kaip vidutinio nuotolio įrenginį, buvo paleista iš poligono Pukčange Pietų Pjongano provincijoje. Ji nuskriejo apie 500 km ir nukrito Japonijos jūroje, nurodė Pietų Korėjos ginkluotosios pajėgos.

Kaip rašo KCNA, per šį bandymą taip pat buvo išbandyta vadinamoji šaltojo paleidimo sistema. Naudojant šią technologiją raketa suspaustomis dujomis išsviedžiama aukštai į orą, ir tik tada įsijungia jos pačios variklis. Tokia paleidimo sistema laikoma saugesne; be to, ją naudojant lengviau nuslėpti paleidimo vietą.

Seulo štabų vadų komiteto atstovas sakė žurnalistams, kad Pietų Korėjos ir JAV žvalgybos tarnybos „daro išvadą, jog Šiaurės Korėja per vakarykštį raketos paleidimą surinko reikšmingų duomenų, leidžiančių padidinti jos raketų technologijų patikimumą“.

Tačiau jis pridūrė: „Mūsų pozicija – kad stabiliam kovinės galvutės sugrąžinimui (į Žemės atmosferą) dar reikia tolesnių bandymų.“

Jungtinės Valstijos, Pietų Korėja ir Japonija griežtai pasmerkė šį bandumą ir pareikalavo surengti JT Saugumo Tarybos pasitarimą. Planuojama, kad jis įvyks antradienį.

Savaite anksčiau Šiaurės Korėja paleido vidutinio nuotolio raketą „Hwasong 12“, anot Pchenjano, galinčią nešti „sunkiąją branduolinę kovinę galvutę“.

Analitikai nurodė, kad „Hwasong 12“ gali nuskrieti apie 4,5 tūkst. km ir kad jos veikimo spindulys yra didesnis negu bet kurių ankstesnių Šiaurės Korėjos išbandytų balistinių raketų. Tokia raketa potencialiai galėtų smogti JAV karinėms bazėms Ramiojo vandenyno saloje Guame. Be to, šios raketos pagrindu Pchenjanas galėtų sukurti dar toliau nuskriejančią tarpžemyninę balistinę raketą.

Pchenjanas jau seniai turi raketų, galinčių smogti taikiniams visoje Pietų Korėjoje ir Japonijoje. Šiaurės Korėja pastaruoju metu spartino pastangas sukonstruoti tarpžemyninę balistinę raketą, galinčią nuskraidinti branduolinę kovinę galvutę į taikinius JAV žemyninėje dalyje. Tačiau Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žadėjo kad to „niekada nebus“.

Pastarieji raketų bandymai ir numanomi Pchenjano pasiruošimai susprogdinti šeštąjį branduolinį užtaisą kelia didelį nerimą D.Trumpo administracijai. Pastaroji perspėjo, kad yra svarstoma galimybė imtis prevencinių karinių veiksmų.

Vis dėlto Vašingtonas kol kas apsiribojo sankcijomis ir diplomatiniu spaudimu. Amerika ragino Kiniją, pagrindinę Šiaurės Korėjos sąjungininkę, padėti sutramdyti Pchenjaną.

Seulo užsienio reikalų ministerija pasmerkė savaitgalį atliktą „beatodairišką ir neatsakingą“ raketos bandymą, „šliūkštelėjusį šalto vandens ant naujos (Pietų Korėjos) ir tarptautinės bendruomenės vilčių ir lūkesčių“, kad Korėjos pusiasalį kada nors pavyks padaryti nebranduoline zona ir atkurti taiką.

Pietų Korėjos naujasis prezidentas Moon Jae-inas iki atsiliepdavo apie Pchenjaną taikesniu tonu negu jo konservatyvieji pirmtakai, bet po dviejų pastarųjų raketų bandymų jis irgi pradeda griežtinti retoriką.