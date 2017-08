Anksčiau JAV kariškiai buvo paskelbę, kad kitos dvi raketos irgi sugedo skriedamos, bet vėliau šią informaciją patikslino. JAV Ramiojo vandenyno štabo atstovas komandoras Dave'as Benhamas (Deivas Benamas) sakė, kad dvi raketos nuskriejo apie 250 kilometrų. Jis anksčiau taip pat nurodė, kad trečioji raketa tikriausiai sprogo iškart po starto. Šios raketos buvo paleistos, kai savaites tvyrojusi didelė įtampa tarp Vašingtono ir Pchenjano jau atrodė pradedanti mažėti. Dešimtys tūkstančių Pietų Korėjos ir JAV karių šiuo metu dalyvauja bendrose pratybose Pietų Korėjoje. Pchenjanas jas visada laiko itin provokuojančiomis invazijos į Šiaurės Korėjos teritoriją repeticijomis. Susiję straipsniai: Šiaurės Korėja nusitaikė į rusų turistus: vilioja neįprastomis patirtimis Rusijoje veiklą pradėjo speciali turizmo į Šiaurės Korėją organizatorė Pasak D.Benhamo, visos trys raketos buvo paleistos maždaug per pusvalandžio laikotarpį iš vietovės netoli Kiterjongo šalies pietryčiuose ir kad nei viena jų nesukėlė pavojaus nei Šiaurės Amerikai, nei Guamui – JAV teritorijai Ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida anksčiau paskelbė, kad šalies lyderis Kim Jong Unas stebėjo karines pratybas, per kurias imituotas specialiųjų pajėgų puolimas prieš Pietų Korėjos pasienio salas. Šiuose manevruose dalyvavo aviacija, salvinės raketų ugnies sistemos ir haubicos. Artilerijos sviediniai smogė saloms, per pratybas vaizdavusioms Pietų Korėjai priklausančias Bengnjongdo ir Jonpjongo salas. Jas taip pat „atakavo“ specialiųjų pajėgų kariai, atplaukę pripučiamomis valtimis arba parašiutais. Valstybinės Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA) pranešime sakoma, kad „į beviltišką padėtį patekęs priešas buvo nušluotas įvairiais kovos metodais“. „Kim Jong Unas pareiškė esantis labai patenkintas sėkmingomis taiklaus šaudymo varžybomis“, – pridūrė KCNA. Raketų technologijų pažanga Pietų Korėjos gynybos ministerija paskelbė, kad „nežinomi sviediniai“ buvo leidžiami nuo 6 val. 49 min. vietos (0 val. 49 min. Lietuvos) laiku ir nuskriejo apie 250 km Japonijos jūros link. Apie Šiaurės Korėjos veiksmus buvo nedelsiant informuotas Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas. „Kariuomenė budriai stebi Šiaurės Korėją, kad atremtų tolesnes provokacijas“, – pridūrė ministerija. Šiaurės Korėja dažnai rengia bandomuosius raketų paleidimus arba kitokius ginkluotės bandymus, atsakydama į JAV ir Pietų Korėjos bendras karines pratybas. Kompiuterizuotos pratybos „Laisvės sargybinis Ulči“ („Ulchi Freedom Guardian“) Pietų Korėjoje vyksta dvi savaites kiekvieną vasarą, tačiau Pchenjanas jas laiko provokacine invazijos repeticija ir kaskart grasina rūsčiu kariniu atsaku. Pastarosiomis savaitėmis Šiaurės Korėja grasino paleisianti kelias balistines raketas link Guamo, kur įsikūrusios strategiškai svarbios JAV karinės bazės, bet vėliau šių planų, atrodo, atsisakė, o įtampa pradėjo mažėti. Vadovaujant Kim Yong Unui Pchenjanas sparčiai plėtojo savo balistinių raketų technologijos, nors tai draudžia daryti Jungtinės Tautos, jau septynis kartus skelbusios sankcijas Šiaurės Korėjai. Praeitą mėnesį šalis atliko du sėkmingus tarpžemyninių balistinių raketų bandymus, irgi stebėtus Kim Jong Uno. Šie bandymai pirmąkart pademonstravo, kad Šiaurės Korėja pasigamino ginklų, teoriškai pajėgių smogti taikiniams Jungtinių Valstijų žemyninėje dalyje.

