Šiaurės Korėjos antradienį paleistos balistinės raketos pasiektas aukštis „smarkiai viršijo“ 2,5 tūkst. km, pranešė Japonijos gynybos ministerija, o analitikai sako, kad pagal teoriškai pasiekiamą nuotolį šis aparatas priskirtinas prie tarpžemyninių balistinių raketų (ICBM).

„Nustatyta, kad raketa pasiekė daug didesnį negu 2,5 tūkst. km aukštį, skrido apie 40 minučių, įveikė 900 km ir nukrito Japonijos jūroje, mūsų šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje“, – sakoma ministerijos pranešime. Tai yra rekordinis aukštis.

„Štai ir viskas. Tai yra ICBM“, – sakė Kalifornijos mieste Monterėjuje įsikūrusio Midlberio tarptautinių studijų instituto Rytų Azijos branduolinių ginklų neplatinimo programos direktorius Jeffrey Lewisas.

„ICBM, galinti smogti Ankoridžui (Aliaskoje), ne San Fransiskui, bet vis dėlto“, – pridūrė jis.

Raketa buvo paleista 9 val. 40 min. vietos laiku (3 val. 40 min. Lietuvos laiku) iš Bangjono esančio Šiaurės Pjongano provincijoje.

Vėliau antradienį Šiaurės Korėja paskelbė sėkmingai išbandžiusi tarpžemyninę balistinę raketą, o šis pasiekimas neva yra dešimtmečius puoselėtų ambicijų kulminacija.

„Istorinį“ raketos „Hwasong 14“ bandymą stebėjo šalies lyderis Kim Jong Unas, per specialią laidą paskelbė valstybinės Korėjos televizijos pranešėja, vilkinti tradicinius korėjiečių drabužius.

Pranešime nepamiršta pasigirti ir pagąsdinti, kad Šiaurės Korėjos raketos galėtų pasiekti bet kurį taikinį.

D. Trumpas pasipiktino

JAV ekspertai sakė, kad šis raketa galėtų pasiekti Aliaską. Naujausias bandymas išprovokavo JAV prezidento Donaldo Trumpo įtūžį: Baltųjų rūmų vadovas per „Twitter“ paragino Pchenjano pagrindinę sąjungininkę Kiniją „kartą ir visiems laikams užbaigti šią nesąmonę“.

Jis parašė: „Šiaurės Korėją ką tik paleido dar vieną raketą. Ar šis vaikinas neturi ką veikti gyvenime geresnio? Sunku patikėti, kad Pietų Korėja ir Japonija ir toliau su tuo taikstysis. Greičiausiai Kinija reaguos rimtai į Šiaurės Korėja ir užbaigs šią nesąmonę kartą ir visiems laikams“.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....

