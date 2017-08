Austrijos Raudonasis Kryžius nurodė, kad penki alpinistai sekmadienį žuvo, o šeštas sunkiai susižeidė Vildgerlostalio slėnyje ant Gablerio kalno šlaitų į rytus nuo Insbruko, sakoma austrų naujienų agentūros APA pranešime.

Šie šeši alpinistai, atvykę iš Vokietijos pietinės Bavarijos žemės Altetingo miesto, kopė susirišę viena virve ir nukrito labai sunkiai pasiekiamoje kalno vietoje, apie dviejų kilometrų aukštyje. Vienintelis gyvas likęs grupės narys buvo sraigtasparniu nuskraidintas į ligoninę Zalcburge; jo būklė stabili, nurodė visuomeninis transliuotojas ORF.

Manoma, kad kopiant ledynu vienas šios grupės narys parkrito ir nusitempė kitus, sakė gelbėjimo operacijos vadovas Martinas Reichholfas. Alpinistai ritosi žemyn apie 200 metrų stačiu apledėjusiu ir akmenuotu šlaitu. Susiję straipsniai: Šveicarijoje atidarytas ilgiausias pasaulyje pakabinamas tiltas Palaidota šveicarų pora, dingusi Alpėse prieš 75 metus

Vokietijos naujienų agentūra DPA informavo, kad žuvę alpinistai buvo 34, 56, 65, 69 ir 70 metų, o gyvas liko 75 metų žygeivis. Šių žmonių vardai nebuvo paskelbti, laikantis Vokietijos privatumo taisyklių.

Savaitgalį taip pat žuvo trys italų alpinistai.

Du iš jų užsimušė įkritę į ledo plyšį Italijos Alpėse. Naujienų agentūra ANSA nurodė, kad vienas žmogus buvo ištrauktas dar gyvas, bet vėliau mirė. Ši nelaimė įvyko virvėmis susirišusių devynių alpinistų grupei kopiant ant ledyno Adamelo Brentos parke netoli Trento šiaurės Italijoje. Visi kiti grupės nariai, tarp jų du 13-mečiai, buvo sužeisti, nurodė ANSA.

Manoma, kad šią grupę sudarė iš šiaurės Italijos atvykusių dviejų šeimų nariai. Kol kas nežinoma, kodėl jie nukrito, rašo ANSA.

Dar vienas italų laipiotojas žuvo šeštadienį, pakliuvęs į akmenų griūtį Valtelinos slėnyje netoli sienos su Šveicarija.

