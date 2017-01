Daug žmonių buvo nužudyta per šaudynes Fort Lauderdale oro uoste, praneša Broward apygardos šerifo tarnyba „Twitter“ paskyroje.

Kaip skelbia CNN televizija, kol kas patvirtintos mažiausiai penkios mirtys.

Dar mažiausiai trylika žmonių buvo hospitalizuota.

