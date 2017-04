Portalas „Piter TV“ praneša, kad sprogimo būta stotyje „Sennaja“. Šaltinis „Fontanka“ taip pat praneša apie dūmus minėtoje stotyje.

Pasak „Interfax'“, sprogo nenustatytos kilmės užtaisas, kuriame galėjo būti naikinančių „elementų“.

„Meduza“ praneša, kad uždarytos visos Sankt Peterburgo metro stotys.

What we know so far about the St Petersburg metro 'explosion' https://t.co/MI1fS3rZD7 pic.twitter.com/1F054gyrK2— Daily Mirror (@DailyMirror) April 3, 2017