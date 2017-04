Sankt Peterburge – teroro aktas: skelbiama įtariamojo nuotrauka

Iš pradžių praneša apie du sprogimus, bet vėliau nustatyta, kad buvo vienas sprogimas.

Pateiktais duomenimis, vienas sprogmuo detonavo traukinyje, kai jis važiavo iš stoties „Sennaja Ploščad" į stotį „Technologičeskij institut" miesto centre. Prokuratūra pradėjo tyrimą.

Minima 50 nukentėjusiųjų, iš jų 10 žuvusiųjų, pranešė žiniasklaida, remdamas gubernatoriaus spaudos tarnyba.

„Sprogimas įvyko tarp stočių „Sennaja ploščad“ ir „Technologijos institutas“ trečiajame vagone, kai traukinys jau buvo išvažiavęs iš stoties“, – sakė informuotas šaltinis naujienų agentūrai „Interfax“. Pasak jo, žinia apie antrą sprogimą nepasitvirtino.

„Visi žuvusieji buvo vieno vagono viduje netoli sprogimo epicentro“, – pažymėjo jis. Kiti vagonai nenukentėjo.

Vietinė žiniasklaida praneša, kad buvo rastas dar vienas sprogmuo, įvykio vietoje dirba išminuotojai.

Portalas „Piter TV“ praneša, kad sprogimo būta stotyje „Sennaja“. Šaltinis „Fontanka“ taip pat praneša apie dūmus minėtoje stotyje.

Pasak „Interfax'“, sprogo nenustatytos kilmės užtaisas, kuriame galėjo būti naikinančių „elementų“.

„Meduza“ praneša, kad uždarytos visos Sankt Peterburgo metro stotys.

