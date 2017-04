Sankt Peterburge – teroro aktas: policija ieško dviejų įtariamųjų, skelbiama vieno iš jų nuotrauka

Iš pradžių pranešta apie du sprogimus, bet vėliau nustatyta, kad buvo vienas sprogimas.

Pateiktais duomenimis, vienas sprogmuo buvo detonuotas traukinyje, kai jis važiavo iš stoties „Sennaja Ploščad" į stotį „Technologičeskij institut" miesto centre. Prokuratūra pradėjo tyrimą.

Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius, remiantis skirtingais, šaltiniais skiriasi, tačiau šiuo metu pranešama apie mažiausiai 10 žmonių žūtį, dar dešimtys yra sužeisti.

Sprogimai Sankt Peterburgo metro stotyje Skelbiama dviejų asmenų paieška Dėl teroristinio akto Sankt Peterburgo metropolitene paskelbta dviejų asmenų paieška, remdamasi šaltiniu teisėsaugos organuose praneša naujienų agentūra „Interfax“.Vienas iš įtariamųjų padėjo sprogstamąjį įtaisą traukinio vagone. Antrasis paliko bombą stotyje „Ploščad Vosstanija“. Šioje stotyje palikta bomba nesprogo ir vėliau buvo nukenksminta. Pradedama baudžiamoji byla Dėl sprogimo Sankt Peterburgo metropolitene pirmadienį pradėta baudžiamoji byla pagal straipsnį „Terorizmas“, tačiau tyrėjai nagrinėja ir kitas versijas, sakė naujienų agentūrai „Interfax“ Rusijos tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko.„Nors baudžiamoji byla pradėta pagal Rusijos baudžiamojo kodekso 205 straipsnį (teroro aktas), tyrimas pasirengęs tikrinti ir visas kitas galimas šio įvykio versijas“, – sakė S.Petrenko.Kaip anksčiau pranešė Nacionalinis antiteroristinis komitetas (NAK), „šiandien apie 14 val. 40 min. traukinio vagone tarp metropoliteno stočių „Technologijos institutas“ ir „Sennaja ploščad“ sprogo nenustatytas užtaisas“. Naujausiais duomenimis žuvo 10, sužeista beveik 50 žmonių.Nuo balandžio 4 dienos Sankt Peterburge paskelbtas trijų dienų gedulas. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirmininkas ViktorasPranckietis pareiškė užuojautą Rusijos žmonėms dėl sprogdinimų SanktPeterburgo metro, per kuriuos žuvo žmonės ir liko daug sužeistųjų, praneša BNS.Prezidentė pabrėžė, kad Lietuva smerkia šį brutalų nusikaltimą, nukreiptą prieš nekaltus žmones. Lietuvos vadovė palinkėjo didžiausios stiprybės aukų šeimoms ir artimiesiems.„Smerkiame terorizmą, žmonių žudymą ir bet kokias neapykantos apraiškas. Esame sukrėsti niekuo nepateisinamo žiaurumo, kuris nusinešė žmonių gyvybes Rusijoje. Liūdime kartu su nukentėjusiųjų šeimomis“, – pranešime spaudai sako Seimo pirmininkas.Pirmadienį Sankt Peterburgo metropolitene per sprogimą žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar apie 50 sužeisti. Paskelbta oficiali žuvusių ir sužeistų statistika Rusijos Nacionalinis antiteroristinis komitetas (NAK) pranešė apie devynis asmenis žuvusius ir daugiau kaip 20 nukentėjusiųjų per sprogimą Sankt Peterburgo metropolitene.„Pirminiais duomenims dėl sprogimo Sankt Peterburgo metro žuvo 9 žmonės; patyrė sužeidimų, tarp jų ir sunkių, daugiau kaip 20 žmonių“, – sakoma NAK pranešime, kurį gavo naujienų agentūra „Interfax“.Visiems nukentėjusiems suteikiama būtina pagalba.Sveikatos ministerijos atstovė Veronika Skvorcova nurodė, kad sprogimo vietoje žuvo septyni žmonės. „Vienas žmogus žuvo pervežamas, du mirė priimamajame dėl nesuderinamų su gyvybe traumų“, – sakė ji. Taigi, iš viso žuvusiųjų yra 10.NAK dar pranešė apie antrą sprogmenį, kuris buvo sėkmingai neutralizuotas.„Teisėsaugos organams atlikus (atitinkamas) priemones, metro stotyje „Ploščad Vosstanija“ aptiktas ir sėkmingai nukenksmintas savadarbis sprogstamas užtaisas“, – nurodo NAK. Sprogmuo galėjo būti įneštas krepšyje Naujienų agentūra „Interfaks“ praneša, kad vaizdo kameros metro stotyje užfiksavo sprogdintoją. Skelbiama, kad sprogmuo galėjo būti įneštas į vagoną krepšyje. Remiantis nepatvirtintais šaltiniais, sprogmuo buvo jo rankinėje. Štai ką skelbia RBK: „Sankt Peterburgo gyventojas Arslanas Kurbanovas RBK sakė, kad jo kolega atsidūrė sprogimo vietoje vienoje iš metro stočių. Anot jo, kolega jam atsiuntė nuotrauką ir žinutę su tekstu: „Nugriaudėjo sprogimas, vaikinas paliko rankinę, atidarė duris ir perėjo į kitą vagoną. Tik vieną vagoną“.Taip pat skelbiama ir įtariamojo nuotrauka. A. Lukašenka pareiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir nukentėjusiems Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė užuojautą savo kolegai Rusijoje Vladimirui Putinui, bei nukentėjusiems per sprogimą Sankt Peterburgo metropolitene.„Aš taip pat noriu Jums pareikšti savo užuojautą, pareikšti užuojautą giminėms, artimiesiems, piteriečiams, kurie labai skausmingai, aštriai reaguoja į panašius dalykus“, – kalbėjo Baltarusijos prezidentas susitikimo su V. Putinu pradžioje.„Ramiai gyventi mums niekas neleis, todėl mums reikia būti pasirengusiems viskam, iššūkių pasaulyje yra baisiai daug, mes ne izoliuotame pasaulyje gyvename, mes su Jumis tai suprantame, ne pirmus metus dirbame šiose pareigose“, – pridūrė A. Lukašenka.Jis pažymėjo, kad Peterburgas nėra jam svetimas miestas.„Man visuomet tikrai būna malonu čia atvažiuoti. Labai gaila, žinoma, labai gaila, kad taip atsitiko šiomis minutėmis. Visuomet galvoju: duok Dieve, kad tik taip baigtųsi, nes mes susidurdavome, deja, Minske su tokiomis problemomis, ir duok Dieve, kad tik taip, kad tik blogiau nebūtų“, – pažymėjo prezidentas.Dar jis pridūrė, kad šiandieninio pokalbio viena pagrindinių temų turi būti „mūsų Tėvynės saugumas, jeigu galima taip sakyti – manau, taip ir yra“.„Ir mes vėl kalbėsime apie tai, kaip mums šiame pasaulyje toliau gyventi ir kaip ginti savo žmonių interesus“, – baigė A. Lukašenka. Sankt Peterburgo metropolitene rastas dar vienas sprogstamasis užtaisasSankt Peterburgo metropoliteno stotyje „Ploščad Vosstanija“pirmadienį rastas sprogstamasis užtaisas, pranešė miesto teisėsaugos šaltinis.„Nesuveikęs sprogstamasis užtaisas rastas stotyje „Ploščad Vosstanija“, – nurodė jis naujienų agentūrai „Interfax“.Kol kas oficialiai ši informacija nepatvirtinta.Nacionalinis antiterorizmo komitetas (NAK) anksčiau pranešė, kad apie 14 val. 40 min. traukinio vagone tarp metropoliteno stočių „Technologijos institutas“ ir „Sennaja ploščad“ sprogo nenustatytas užtaisas.Sankt Peterburgo gubernatoriaus atstovas spaudai nurodė, kad, remiantis pirmine informacija, per sprogimą žuvo 10 žmonių, minima dar 50 nukentėjusiųjų. Į miesto ligonines buvo atvežta apie 20 per sprogimą sužeistų žmonių.„Į Sankt Peterburgo ligonines buvo paguldyti 25 žmonės, iš jų vienas vaikas pateko į miesto vaikų ligoninę“, – pranešė Savivaldybės sveikatos apsaugos komiteto atstovas. Patvirtino - tai teroro aktas Generalinė prokuratūra jau pavadino išpuolį Sankt Peterburgo metro stotyje teroro aktu. Patikslinta: metro stotyje nugriaudėjo vienas, o ne du sprogimai. Patikslinta, kad nugriaudėjo vienas, o ne du sprogimai, kaip iš pradžių skelbė Rusijos žiniasklaida. Rusijos prezidentas: analizuojama ir terorizmo versija Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pareiškė, kad šalies valdžia analizuoja visas galimas sprogimo Sankt Peterburgo metro priežastis, įskaitant ir terorizmą.„Jau kalbėjausi su specialiųjų pajėgų vadovybe, jie aiškinasi sprogimų priežastis“, – sako Rusijos prezidentas.„Tiksliai priežasčių įvardyti dar negalime, dar per anksti. Šiuo metu analizuojamos visos versijos, tarp kurių ir terorizmas bei paprastas nusikaltimas“, – pareiškė V. Putinas. Oficialiai patvirtintos 10 žmonių žūtys Oficialu: per sprogimą Sankt Peterburgo metro žuvo 10 žmonių. Rusijos tyrimų komitetas pradėjo baudžiamąją bylą. Pranešama apie dar vieną sprogmenį metro stotyje Pranešama, kad Sankt Peterburgo metro stotyje buvo rastas dar vienas sprogmuo. Įvykio vietoje dirba išminuotojai. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 50 Sankt Peterburgo miesto gubernatorius patvirtino, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki 50. Socialiniame tinkle „Twitter“ paplito žemėlapis, kuriame matyti sprogimų vietovė. https://twitter.com/MilitaryMaps/status/848877663108378624 Pranešama apie žuvusiuosius Anksčiau šaltinis „RIA Novosti“ sakė, kad per sprogimą metro buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių. Žuvusiųjų skaičiaus jis nepateikė. „Laif“ praneša apie 30 nukentėjusiųjų.Nepatvirtintais duomenimis, sprogimas, remiantis „Interfax“, nugriaudėjo traukiniui važiuojant metro linijos atkarpa tarp stočių „Sennaja Ploščiad“ ir „Technologičeskij institut“. Remiantis kitais duomenimis, metro buvo detonuoti su sprogstamieji užtaisai – vienas stotyje „Sennaja Ploščiad“, o kitas „Technologičeskij institut“.

Visi požymiai rodo, kad tai buvo teroro aktas, sakė Rusijos Federacijos Tarybos deputatas Viktoras Ozerovas. Spėjama, kad sprogmens sprogstamoji galia buvo 200-300 gramų dinamito. Sprogmenį sudarė metalo dalys.

Pirmaisiais duomenimis, nusikaltimą įvykdė ne mirtininkas. Po sprogimo 5 mln. gyventojų turinčiame mieste buvo evakuotos visos metro stotys.

Vaizdo kameros užfiksavo galimą įtariamąjį, paviešinta jo nuotrauka.

„Sprogimas įvyko tarp stočių „Sennaja ploščad“ ir „Technologijos institutas“ trečiajame vagone, kai traukinys jau buvo išvažiavęs iš stoties“, – sakė informuotas šaltinis naujienų agentūrai „Interfax“. Pasak jo, žinia apie antrą sprogimą nepasitvirtino.

Ką žinome iki šiol?



- Sankt Peterburgo metro atkarpoje tarp stočių „Sennaja Ploščiad“ ir „Technologičeskij institut“ nugriaudėjo sprogimas. Incidentas įvyko pačiame miesto centre.



- Remiantis nepatvirtintais duomenimis, žuvo beveik 10 žmonių, nukentėjo daugiau nei 50 žmonių.



- Sprogstamasis užtaisas „buvo paslėptas“ viename iš metro traukinio vagonų. Ieškoma dviejų įtariamųjų, manoma, kad sprogmuo buvo paslėptas lagamine.



„Visi žuvusieji buvo vieno vagono viduje netoli sprogimo epicentro“, – pažymėjo jis. Kiti vagonai nenukentėjo.

Vietinė žiniasklaida praneša, kad buvo rastas dar vienas sprogmuo, įvykio vietoje dirba išminuotojai.

Portalas „Piter TV“ praneša, kad sprogimo būta stotyje „Sennaja“. Šaltinis „Fontanka“ taip pat praneša apie dūmus minėtoje stotyje.

Pasak „Interfax“, sprogo nenustatytos kilmės užtaisas, kuriame galėjo būti naikinančių „elementų“.

„Meduza“ praneša, kad uždarytos visos Sankt Peterburgo metro stotys.

Nacionalinis antiterorizmo komitetas (NAK) patvirtino sprogimo metropolitene faktą.

„Šiandien apie 14 val. 40 min. traukinio vagone tarp metropoliteno stočių „Technologijos institutas“ ir „Senos aikštė“ sprogo nenustatytas užtaisas. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų“, – sakoma NAK pranešime.

Rusijos prezidentas teigė, kad terorizmo versija taip pat bus analizuojama.

Tarp nukentėjusiųjų Peterburgo metropolitene yra vaikų, sakė naujienų agentūrai „RIA Novosti“ vienas teisėsaugos pareigūnų. Pasak jo, „vaikai leido pavasario atostogas; kiek jų, kol kas nenustatyta“.

Plinta kraupūs liudininkų pasakojimai

„Live new“ kalbėjo viena iš įvykio liudininkių Taja Perova.

„Važiavau tuo traukiniu ir viename vagone mačiau įtartiną tamsaus gymio vyriškį, kuris kažkaip keistai nužiūrinėjo kitus keleivius. Nežinau ar jis ką nors turėjo, galbūt prie kojų, neįsižiūrėjau, jis nuėjo. O vėliau kitame vagone nugriaudėjo sprogimas. Daugiau nieko nemačiau ir bėgau iš ten", - sakė mergina“. .

„Specialiosios tarnybos dirba, jos pateiks savo vertinimą, o miesto ir federalinė valdžia imsis visų priemonių padėti nukentėjusiems bei žuvusiųjų šeimoms. Tai tragiškas atvejis ir dar anksti kalbėti apie priežastis, bet žinoma, visada svarstomos įvairios priežastys, palauksime tyrimo ir bus visi atsakymai“, - susitikime su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka sakė Rusijos lyderis Vladimiras Putinas. Abu jie šiuo metu kaip tik yra Sankt Peterburge.

„Aš nesuprantu, kas atsitiko? Negaliu susisiekti su broliu. Kas darosi? Iš kur tokie žmonės? Žudyti juos, papjauti“, - emocijų nevaldė vienas šalia metro stotelės laukiantis vyras, kuris niekaip negalėjo prisiskambinti savo broliui.

„Man draugė paskambino, ji buvo gretimame vagone, kur įvyko sprogimas, sakė neiti į metro. Bet aš mačiau kruvinus žmonės, jų plaukai buvo apdegę, tiesiog mėsos gabalai buvo atplyšę nuo kojų, stovi šalia į juos žiūri ir darosi labai baisu“, - pasakojo kita įvykio vietoje esanti mergina.

Šalia buriuojasi ir daugiau žmonų, kurie bando susisiekti savo artimaisiais.

Prezidentui Vladimirui Putinui apie šį įvykį pranešta.

„Prezidentas dirba Strelnioje (kur jis susitinka su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka)“, – sakė prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas.

Pirminiais duomenimis uždarytos metro stotys „Technologijos institutas“ ir „Senos aikštė“, evakuojami keleiviai.

Liudininkai deda nuotraukas iš įvykio vietos į socialinius tinklus.

Dėl įvykių Sankt Peterburge skelbiamas keturių dienų gedulas.