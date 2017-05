San Diege išpuolį surengęs vyras šaudydamas skambino savo buvusiai merginai

Jis taip pat paskambino savo buvusiai merginai, kad ši išgirstų šūvių garsus bei siaubo klyksmus, pirmadienį pranešė San Diego policija.

Užpuolikas Peteris Selisas spėjo nušauti vieną moterį ir sužeisti dar šešis asmenis, tačiau vėliau jį nukovė policija. Gimtadienio vakarėlis virto tikru chaosu, kai tarp daugiabučių ėmė aidėti šūviai, žmonės bėgiojo, norėdami išsigelbėti, o sužeistieji gulėjo kruvini šalia baseino.

Visos žudiko aukos, išskyrus vieną, buvo juodaodžiai ir lotynų amerikiečiai. Pats P.Selisas buvo baltaodis, tačiau policija nemano, kad nusikaltimas buvo įvykdytas rasiniais pagrindais.

„Tos aukos tiesiog atsidūrė šalia jo, kai jis surengė šią siaubingą tragediją, – sakė policijos vadė Shelley Zimmerman. – Tai, kas prasidėjo kaip draugo gimtadienio šventė, visiems dalyvavusiesiems virto didžiulio masto tragedija.“

P.Selisas jautėsi nuliūdęs ir nusiminęs, nes neseniai buvo išsiskyręs su savo mergina; visgi policijos apklausti jo šeimos nariai ir draugai sakė nė nenumanę, kad jis planavo padaryti kažką grėsminga.

