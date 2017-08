F. Petry, viena iš antiimigracinės populistinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) vadovų, į tyrėjų akiratį pateko dėl nesutampančių faktų, kuriuos ji ir kitas partijos pareigūnas pateikė vieno parlamentinio komiteto nariams apie 2014 metų vietos rinkimų kandidatų sąrašą. Saksonijos parlamento atstovas Ivo Klatte antradienį naujienų agentūrai DPA sakė, kad F. Petry teisinės neliečiamybės panaikinimui niekas neprieštaravo. Politikė taip pat sakė norinti įrodyti savo nekaltumą. AfD tikisi patekti į federalinį parlamentą per rugsėjo 24 dieną vyksiančius rinkimus, o F. Petry yra viena iš geriausiai visuomenei žinomų šios partijos veikėjų, nors jos įtaka pastaraisiais mėnesiais kiek sumenko.

