Rusų šnipų vaikų istorija: ramus gyvenimas virto košmaru, kai sužinojo tikruosius tėvų vardus

Netrukus paaugliai atsidūrė Maskvoje, kur iki tol niekada nebuvo. Nuo tada Timas ir Alexas, nesugebėję pritapti savo naujoje gimtinėje, siekia susigrąžinti Kanados pilietybę. Ir vienam jų šį birželį tai pavyko padaryti.

2010 metų birželio 27 d. Timui Foley‘iui sukako dvidešimt. Tą progą tėvai nusivedė jį ir jo jaunesnį brolį į indišką restoraną netoli jų namų Kembridže, Masačusetso valstijoje. Abu broliai gimė Kanadoje, tačiau pastarąjį dešimtmetį kartu su tėvais gyveno JAV. Vaikinų tėvas Donaldas Heathfieldas studijavo Paryžiuje ir Harvarde ir tuo metu dirbo vienoje konsultacijų firmoje Bostone.

Jų motina – Tracey Foley – daug metų augino vaikus, o vėliau ėmė dirbti nekilnojamojo turto agente. Tiems, kas juos pažinojo, jie atrodė niekuo neypatinga amerikiečių šeima (nepaisant jų kanadietiškų šaknų ir pomėgio keliauti). Abu broliai buvo be galo susižavėję Azija, kur šeima dažnai atostogavo.

Tėvai taip pat skatino sūnų domėjimąsi pasauliu: jaunesnysis Alexas, kuriam tada dar buvo tik 16 metų, buvo neseniai grįžęs iš Singapūro, kur praleido šešis mėnesius pagal moksleivių mainų programą.

Šventiškai gimtadienio proga pavakarieniavusi ketveriukė grįžo namo ir atsidarė butelį šampano, kad išgertų į trečiąją dešimtį įkopusio Timo sveikatą.

Šventinį vakarą nutraukė netikėti svečiai. Prie durų stovėjo ginkluotų juodai apsivilkusių vyrų grupė, pasiruošusi laužti duris, jeigu niekas nebūtų atidaręs. Jie ėmė šaukti: „FTB!“ Vaikinų akivaizdoje tėvai buvo suimti, o patys vaikinai nuvežti į viešbutį. Vienas iš agentų vėliau jiems pranešė, kad jų tėvai buvo sulaikyti dėl įtarimų dirbant „užsienio vyriausybės agentais“.

Deja, FTB nesuklydo. Ir tiesa buvo tokia neįtikėtina, kad paprasčiausiai nesuvokiama. Jų tėvai ne tik – rusų šnipai, jie iš tikrųjų yra rusai.

Tas vyras ir moteris, kuriuos Timas ir Alexas pažinojo kaip savo mamą ir tėtį, iš tiesų yra jų tėvai, tačiau jų vardai nėra Donaldas Heathfieldas ir Tracey Foley, nes tikrieji kanadiečiai Donaldas Heathfieldas ir Tracey Foley seniai mirę, o jų tapatybes pasisavino Timo ar Alexo tėvai.

Tikrieji jų tėvų vardai buvo Andrejus Bezrukovas ir Jelena Vavilova. Jie abu gimė Tarybų Sąjungoje, buvo apmokyti KGB ir išsiųsti į užsienį pagal specialią sovietinę užsislaptinusių agentų programą.

Vėliau susikūrę gyvenimą Šiaurės Amerikoje, jie tapo aktyviais KGB įpėdinės Užsienio saugumo tarnybos agentais. Vėliau juos ir dar aštuonis agentus išdavė pas amerikiečius perbėgęs buvęs rusų agentas.

Kad ir kaip ten bebūtų, Alexui ir Timui geopolitinė šio įvykio pusė rūpėjo mažiausiai. Broliai užaugo eiliniais kanadiečiais, o vėliau sužinojo, kad yra rusų šnipų vaikai.

Net po to, kai po kelių dienų broliai per radiją išgirdo, kad per FTB operaciją, pavadina „Vaiduoklių istorijos“, JAV sulaikyta dešimt Rusijos šnipų, jie buvo įsitikinę, kad įvyko baisi klaida.

Vėliau FTB agentai nuvežė juos į pirminį teismo posėdį Bostone, kur jų tėvams buvo pateikti kaltinimai. Ten kalėjime jie trumpai pasimatė su savo motina. Vaikinų mama liepė jiems vykti į Rusiją, kad šie išvengtų žiniasklaidos dėmesio.

Nežinodami, ko tikėtis, Alexas ir Timas atvyko į Rusiją, kurioje prieš tai niekada nebuvo. Oro uoste juos pasitiko angliškai kalbantys žmonės, kurie prisistatė tėvų kolegomis. Jie paragino brolius jais pasitikėti ir išsivedė juos iš oro uosto, įsodino į mikroautobusą.

Vienas iš tų žmonių per kelias kitas dienas aprodė Maskvą, nuvedė į muziejus ir net baletą. Vėliau juos aplankė dėdė ir pusbrolis, apie kurių egzistavimą broliai net nežinojo. Atvyko ir močiutė. Tačiau ši nekalbėjo angliškai, o broliai – rusiškai.

Po kelių dienų atvyko ir jų tėvai, kurie Niujorko teisme prisipažino esantys rusai. Vėliau buvo susitarta dėl apsikeitimo, ir jie per Vieną atvyko į Maskvą.

Šnipai Rusijoje buvo sutikti kaip didvyriai. Po apklausos Užsienio saugumo tarnyboje A. Bezrukovas, J. Vavilova ir kiti susitiko su tuometiniu Rusijos prezidentu Dmitrijumi Medvedevu ir gavo medalius už tarnybą. Vėliau jie susitiko ir su V. Putinu.

Timas ir Alexas 2010 metų gruodį gavo rusiškus pasus ir staiga tapo Timofejumi ir Aleksandru Vavilovais. Negalėdamas pabaigti studijų savo senajame universitete, Timas persivedė į vieną rusų universitetą ir ten baigė bakalauro studijas, o vėliau studijavo magistrantūroje Londone.

Alexui pasisekė mažiau. Jis baigė tarptautinę britų mokyklą Maskvoje, tačiau nenorėjo likti Rusijoje. Jis pateikė prašymą studijuoti Kanadoje, tačiau jam buvo pasakyta, kad pirmiausia turės gauti naują gimimo liudijimą ir pilietybės pažymėjimą. Tik tuomet galės atnaujinti savo kanadietišką pasą.

2012 metais jis įstojo į Toronto universitetą ir pateikė prašymą gauti ketverių metų studento vizą pagal savo rusišką pasą. Vizą jis gavo ir planavo vykti į Kanadą rugsėjo 2 d. Tačiau likus keturioms dienoms iki kelionės, kuomet jau dėjosi savo daiktus ir susirašinėjo su būsimu kambarioku, jam staiga paskambino iš Kanados ambasados Maskvoje ir pranešė, kad jis skubiai turi atvykti į pokalbį.

Susitikimas buvo labai nemalonus. Jis sulaukė daugybės klausimų apie savo ir savo tėvų gyvenimą. Jo akyse viza buvo atšaukta ir jis prarado vietą universitete.

Vėliau Alexui nepavyko gauti ir Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos vizos. Jį du kartus priėmė studijuoti Londono ekonomikos mokykloje, tačiau du kartus jis negavo vizos. Galiausiai jam pavyko gauti vizą studijuoti kitoje Europos šalyje.

Timas daug keliauja po Aziją, kur į daugelį šalių galima atvykti su rusišku pasu be vizos. Abu broliai vis dar siekia susigrąžinti savo kanadietišką pilietybę.

Nors ir nenorėdami gyventi Rusijoje, abu broliai kas kelis mėnesius atvyksta į Maskvą pasimatyti su tėvais.

„Jie gyvena savo gyvenimą kaip ir visi kiti, priima sprendimus. Džiaugiuosi, kad turėjo tikslą, kuriuo tvirtai tikėjo, tačiau jų sprendimai reiškia, jog nejaučiu jokio ryšio su šalimi, dėl kurios jie rizikavo savo gyvybėmis. Labai norėčiau, kad pasaulis nebaustų manęs už jų sprendimus ir veiksmus. Tai labai neteisinga“, – interviu dienraščiui „The Guardian“ anksčiau yra sakęs Alexas.

O neseniai tapo žinoma, kad Alexui pavyko susigrąžinti Kanados pilietybę. Birželio 23 d. Kanados apeliacinis teismas panaikino 2010 metų sprendimą atimti iš A. Vavilovo (tuomet dar Foley‘io) Kanados pasą. Valdžia dabar turi 30 dienų apskųsti šį sprendimą, tačiau brolių advokatas tikisi, kad nuosprendis liks galioti. O Timo prašymą dar svarsto Kanados Aukščiausiasis Teismas, ir broliai tikisi, kad jam taip pat pavyks atgauti Kanados pilietybę.

„Norime tikėti, kad dabar jie galės grįžti į šalį, kurią laiko sava, ir pagaliau jų gyvenimas susitvarkys“, – sakė brolių atstovas.