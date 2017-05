Rusų fotografas Ovaliniame kabinete sukėlė sąmyšį

Kaip rašo „The New York Times“, pareigūnai nurodė, kad šitaip buvo sukurta galimybė įnešti į Ovalinį kabinetą tarp fotoaparatų ir kitos elektronikos paslėptą pasiklausymo įrenginį arba kokį nors kitą stebėjimo prietaisą.

Po to, kai naujienų agentūros „Tass“ svetainėje buvo paskelbtos nuotraukos iš D. Trumpo susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, buvę JAV žvalgybos atstovai iškėlė keletą klausimų.

Anot jų, Baltieji rūmai deramai neįvertino pavojaus, nors, kaip tvirtina, fotografas ir jo turima įranga buvo nuodugniai patikrinti ir tik tada išduotas leidimas įžengti į prezidento rezidencijos teritoriją.

Anot vyriausiojo administracijos pareigūno, fotografui iš Rusijos buvo atliktas „toks pat patikrinimas, koks ir bet kuriam JAV žiniasklaidos atstovui, peržengiančiam [Baltųjų rūmų] spaudos konferencijų salės slenkstį“.

Photos of Trump's meeting with Lavrov and Kislyak just hit the Getty wire and they're all credited to Russian news agency TASS pic.twitter.com/qE9lWB6KuS

— Matt Novak (@paleofuture) May 10, 2017